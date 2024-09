Autobusy na strednom Slovensku meškajú. Využívajú obchádzku

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - Spoje všetkých autobusových liniek medzi Banskou Bystricou a Zvolenom majú meškanie. Dôvodom je uzávera poškodeného mosta v Kremničke a rýchlostnej cesty R1 pod ním. Autobusy musia preto využívať obchádzkové trasy. Na sociálnej sieti o tom informovala spoločnosť Organizátor IDS BBSK.



"Spoje, ktoré premávali cez most nad rýchlostnou cestou R1 sú vedené zachádzkou cez obec Badín. Vybrané spoje sú vedené obchádzkou cez Sebedín-Bečov bez obsluhy zastávky Štadlerovo nábrežie, cestujúci touto linkou sa tak dokážu prepraviť priamo na autobusovú stanicu v Banskej Bystrici," priblížila spoločnosť.



Organizácia, ktorá zabezpečuje na území kraja fungovanie integrovaného dopravného systému, upozorňuje na meškanie všetkých autobusových spojov medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Pripomína tiež, že zastávka Banská Bystrica, Kremnička, TWD je naďalej bez obsluhy. "Spoje, ktoré sa nestíhajú vykonať z dôvodu meškania, nebudú počas celého dňa vykonávané," uviedla spoločnosť s tým, že jej v jej záujme, aby bola mimoriadna situácia čo najskôr vyriešená.



O uzavretí 50-ročného mosta v mestskej časti Kremnička rozhodol krízový štáb mesta Banská Bystrica vo štvrtok (19. 9.) dopoludnia, popoludní došlo aj k uzavretiu rýchlostnej cesty pod ním. Dôvodom je náhle zhoršenie jeho technického stavu. Most je v havarijnom stave a pre akútnu poruchu, prasklinu v strednom poli mosta, hrozí kolaps konštrukcie. Most začnú búrať pravdepodobne už počas tejto noci. Ambíciou samosprávy je, aby R1 bola od pondelka (23. 9.) prejazdná.