Autobusy na trase Bratislava-Pezinok testujú ekologické brzdy

Bratislava/Pezinok 7. augusta (TASR) - Dopravca, ktorý zabezpečuje v Bratislavskom kraji prímestskú autobusovú dopravu, skúša od pondelka na trase medzi Bratislavou a Pezinkom vozidlá s novými ekologickými brzdami. "Mali by prispieť k zvýšeniu čistoty ovzdušia na autobusových zastávkach, na rušných križovatkách a v ich okolí," informovali o tom z Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová upozornila na to, že doprava je jeden z najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v Bratislavskom kraji, pričom až 60 percent emisií z dopravy pripadá na individuálnu automobilovú dopravu. "V snahe to zmeniť robíme konkrétne kroky k tomu, aby sme ľudí motivovali prestúpiť z áut do verejnej dopravy. Aj preto je dôležité, že náš regionálny autobusový dopravca Arriva sa zapojil do tohto projektu," zdôraznila na pondelkovej prezentácii projektu podpredsedníčka BSK.



Projekt podporilo aj mesto Pezinok. "Záleží nám na tom, aby sme mali čistý vzduch nielen v kopcoch nad mestom, ale aj na našich autobusových zastávkach, preto sme pomohli pri inštalovaní zariadení na meranie kvality ovzdušia," povedal primátor Pezinka Roman Mács.



Generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku Michal Horák zdôraznil prínos spoločnosti k riešeniam zlepšujúcim udržateľnosť verejnej dopravy. "Aj vďaka tomu sme sa stali členmi medzinárodného konzorcia, ktoré vyvíja a testuje brzdové systémy novej generácie," upozornil Horák. Vyzdvihol i súčinnosť samospráv. "Podporu zo strany BSK a mesta Pezinok vnímam preto ako signál, že nás spája spoločný záujem o udržateľnú a ekologickú verejnú dopravu," dodal.



Nové ekologické brzdy vyvinula talianska spoločnosť Brembo, ktorá je globálnym lídrom vo výrobe brzdových systémov. Homologizované a certifikované brzdy spoločnosť Arriva inštalovala do piatich autobusov, ktoré vozia cestujúcich na trase Bratislava - Pezinok. Testovanie je súčasťou medzinárodného projektu Re-Breath, podporeného z programu LIFE Európskej únie. V rámci tohto projektu testujú spolu s Pezinkom nové brzdy aj v talianskom Bergame.