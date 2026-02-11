< sekcia Regióny
Autobusy na východe SR prepravili viac ako 35,4 milióna cestujúcich
V Košickom kraji bolo prepravených viac ako 16,6 milióna cestujúcich, v Prešovskom kraji viac ako 18,8 milióna.
Autor TASR
Prešov 11. februára (TASR) - Regionálne autobusy na východnom Slovensku prepravili v roku 2025 viac ako 35,4 milióna cestujúcich. Zľavnené cestovné využilo vyše 18 miliónov cestujúcich (51 %), plné cestovné takmer 14,5 milióna cestujúcich (41 %) a osobitné cestovné takmer tri milióny cestujúcich (8 %). Najvyťaženejšími mesiacmi roka boli september a október, čo odráža tradične silné obdobie mobility súvisiace so začiatkom školského roka. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
„Aj v roku 2025 si autobusová doprava udržala stabilný záujem cestujúcich. Pozitívnym zistením je najmä to, že mladí ľudia - žiaci a študenti - pravidelne využívajú autobusy na cesty do školy, za aktivitami či krúžkami. Košický a Prešovský samosprávny kraj dlhodobo zabezpečujú financovanie zliav na cestovnom, aby bolo cestovanie pre mladých aj ďalšie sociálne skupiny dostupné. Intenzívne využívanie týchto benefitov mladou generáciou potvrdzuje, že vynaložené verejné prostriedky smerujú do zmysluplných a efektívnych opatrení,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
V Košickom kraji bolo prepravených viac ako 16,6 milióna cestujúcich, v Prešovskom kraji viac ako 18,8 milióna. Oproti roku 2024 bol vlani zaznamenaný len mierny pokles počtu cestujúcich - približne o 230.000. Tento rozdiel je spôsobený odlišným počtom voľných dní v oboch rokoch a počtom „predĺžených“ víkendov, ktoré významne ovplyvňujú mobilitu obyvateľov. Reálny dopyt po cestovaní tak zostáva stabilný.
Tržby z cestovného v roku 2025 presiahli hranicu 33 miliónov eur. Autobusové spoje prešli viac ako 502,4 milióna kilometrov.
„Ako mimoriadne úspešný krok sa ukázalo zavedenie predplatných lístkov. V uplynulom roku sme zaznamenali výrazný nárast cestujúcich, ktorí ich využívajú, pričom najväčší záujem je o mesačné lístky. Tento systém si ľudia obľúbili - nemusia si kupovať lístok pri každej jazde, cestujú bez dodatočných nákladov a pritom výrazne šetria. Aj vďaka tomu zostávajú verní autobusovej doprave. Plánujeme preto naďalej rozširovať ponuku a zlepšovať služby pre našich cestujúcich, aby verejná doprava bola ešte pohodlnejšia a atraktívnejšia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Predplatné lístky - mesačné, štvrťročné, polročné, ročné, boli zavedené v auguste 2024 spolu so zónovou tarifou. Od ich spustenia v auguste do decembra 2024 si ich zakúpilo 10.674 cestujúcich. V rovnakom období roku 2025 bolo predaných 18.017 predplatných lístkov, čo predstavuje nárast o 69percent.
„Aj v roku 2025 si autobusová doprava udržala stabilný záujem cestujúcich. Pozitívnym zistením je najmä to, že mladí ľudia - žiaci a študenti - pravidelne využívajú autobusy na cesty do školy, za aktivitami či krúžkami. Košický a Prešovský samosprávny kraj dlhodobo zabezpečujú financovanie zliav na cestovnom, aby bolo cestovanie pre mladých aj ďalšie sociálne skupiny dostupné. Intenzívne využívanie týchto benefitov mladou generáciou potvrdzuje, že vynaložené verejné prostriedky smerujú do zmysluplných a efektívnych opatrení,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
V Košickom kraji bolo prepravených viac ako 16,6 milióna cestujúcich, v Prešovskom kraji viac ako 18,8 milióna. Oproti roku 2024 bol vlani zaznamenaný len mierny pokles počtu cestujúcich - približne o 230.000. Tento rozdiel je spôsobený odlišným počtom voľných dní v oboch rokoch a počtom „predĺžených“ víkendov, ktoré významne ovplyvňujú mobilitu obyvateľov. Reálny dopyt po cestovaní tak zostáva stabilný.
Tržby z cestovného v roku 2025 presiahli hranicu 33 miliónov eur. Autobusové spoje prešli viac ako 502,4 milióna kilometrov.
„Ako mimoriadne úspešný krok sa ukázalo zavedenie predplatných lístkov. V uplynulom roku sme zaznamenali výrazný nárast cestujúcich, ktorí ich využívajú, pričom najväčší záujem je o mesačné lístky. Tento systém si ľudia obľúbili - nemusia si kupovať lístok pri každej jazde, cestujú bez dodatočných nákladov a pritom výrazne šetria. Aj vďaka tomu zostávajú verní autobusovej doprave. Plánujeme preto naďalej rozširovať ponuku a zlepšovať služby pre našich cestujúcich, aby verejná doprava bola ešte pohodlnejšia a atraktívnejšia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Predplatné lístky - mesačné, štvrťročné, polročné, ročné, boli zavedené v auguste 2024 spolu so zónovou tarifou. Od ich spustenia v auguste do decembra 2024 si ich zakúpilo 10.674 cestujúcich. V rovnakom období roku 2025 bolo predaných 18.017 predplatných lístkov, čo predstavuje nárast o 69percent.