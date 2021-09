Regionálne linky budú od štvrtka jazdiť na novú autobusovú stanicu

Bratislava 29. septembra (TASR) - Regionálne autobusové linky zaradené do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú od štvrtka (30. 9.) začínať a končiť na novej autobusovej stanici na Mlynských nivách v Bratislave. Terminál totiž o polnoci otvoria pre verejnosť.



"Autobusy budú jazdiť v nezmenených časoch v zmysle platných cestovných poriadkov," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK, Eva Vozárová. Vnútorné priestory náhradnej autobusovej stanice na Bottovej ulici v Bratislave budú v prevádzke do stredy 23.59 h. Posledný spoj z tejto stanice odíde vo štvrtok o 2.30 h do Prahy.



Prvým spojom z nového terminálu na Mlynských nivách bude vo štvrtok o 3.00 h pravidelná linka na viedenské letisko Schwechat. Vstup do stanice otvoria o polnoci.



Nová stanica je umiestnená v podzemí na mínus prvom podlaží komplexu Nivy. Otvorená bude nepretržite. V čase otváracích hodín centra (7.00 - 23.00 h) môžu cestujúci na stanicu prísť ôsmimi vchodmi. Mimo otváracích hodín bude možný vstup len cez vchod pri Nivy Tower. Pokladnice budú v pracovné dni otvorené od 6.00 do 20.00 h a cez víkendy a sviatky od 8.00 do 18.00 h.



Najbližšie zastávky bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) k novej autobusovej stanici sú zastávky Autobusová stanica a Košická.



Projekt komplexu Nivy, ktorý otvoria pre verejnosť vo štvrtok, je okrem spomínaného medzinárodného autobusového terminálu aj kombináciou nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Zelená strecha ponúkne bežeckú dráhu, zóny na cvičenie či piknik, komunitnú záhradu aj detské ihriská. Pri budove bude fungovať aj prvá automatizovaná parkovacia cykloveža v Bratislave. Autobusovú stanicu bude najbližších 40 rokov spravovať dopravca Slovak Lines.