Autobusy prímestskej dopravy na hornej Nitre vybavili defibrilátormi

Prievidza 14. marca (TASR) - Automatické externé defibrilátory (AED), ktoré pribudli v autobusoch prímestskej dopravy na hornej Nitre, budú môcť využívať v prípade potreby i okoloidúci záchranári. Vodiči majú k dispozícii päť takýchto prístrojov, tri sú v okrese Prievidza a po jednom v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou.



"Žiaľ, v minulosti sme mali prípad, keď nám vodič priamo pri vydávaní cestovných lístkov v autobuse skolaboval a nestihli sme mu pomôcť. To bol aj moment, prečo sme začali s projektom defibrilátorov," spomenul v pondelok pri odovzdaní defibrilátorov generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko.



Prístrojmi by chcela spoločnosť vybaviť i ďalšie svoje autobusy. "Určite to má zmysel, záleží to na finančných možnostiach, ale vidím v tom budúcnosť," podotkol.



Defibrilátory budú k dispozícii na viacerých linkách, spoločnosť ich ešte koncom minulého roka zakúpila z ekonomicky oprávnených nákladov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ako objednávateľa výkonov vo verejnom záujme. "Myslím, že je to veľmi dôležité, aby boli autobusy prímestskej dopravy vybavené AED, lebo aj v minulosti sa stávali rôzne prípady, keď boli potrebné. Je ich zatiaľ päť a každý rok by mali ďalšie v prímestskej doprave pribúdať," priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.







Ján Vido z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR priblížil, že OS ZZS v súčasnosti registruje viac ako 1900 defibrilátorov, v Trenčianskom kraji sa ich nachádza viac ako 300, čo je najviac v rámci krajov na Slovensku. "V prípade, že dôjde k náhlemu zastaveniu krvného obehu, operátor tiesňovej linky 155 túto situáciu vyhodnotí a vyhľadá najbližší dostupný defibrilátor. Čo sa týka autobusov alebo iných mobilných prístrojov, tam cielene zisťuje prítomnosť AED a naviguje volajúceho k jeho použitiu," ozrejmil Vido.



TSK zakúpila AED aj pre dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) v kraji, k dispozícii ich má viac ako 40 DHZ. Prístrojmi vybavila krajská samospráva i prvú polovicu zariadení sociálnych služieb v kraji a pokračovať chce i v ďalších zariadeniach a školách, dodal Baška.