Autobusy v Bratislavskom kraji budú ďalej jazdiť v prázdninovom režime

Bratislava 6. novembra (TASR) - Prímestské autobusy v Bratislavskom kraji budú naďalej premávať v prázdninovom režime. Podľa cestovných poriadkov, platných v období školských prázdnin, budú regionálne autobusy premávať do piatka 13. novembra, respektíve pondelka 16. novembra.



V súvislosti s epidemiologickou situáciou a zníženou mobilitou cestujúcich jazdia linky Slovak lines v prázdninovom režime od 30. októbra. Deň predtým zmenila režim do prázdninového módu aj bratislavská mestská hromadná doprava (MHD), Dopravný podnik Bratislava avizoval, že to bude platiť až do odvolania.