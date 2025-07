Záujem stúpa: MHD v Nitre vlani prepravila o 1,3 milióna ľudí viac

Nitra 21. júla (TASR) - Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre prepravili v minulom roku viac ako 28 miliónov cestujúcich. Ich počet medziročne vzrástol o viac ako 1,3 milióna, informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Nitriansku MHD zabezpečuje spoločnosť Transdev.



Autobusy MHD v Nitre najazdili vlani takmer 3,8 milióna kilometrov. Oproti roku 2023 sa rozsah výkonov zvýšil o viac než 65.000 kilometrov.



Čoraz viac cestujúcich využíva bezkontaktné spôsoby nákupu lístkov, dopravné a platobné karty, SMS alebo mobilnú aplikáciu. Prejavuje sa to na klesajúcom počte predaných lístkov u vodiča. V roku 2022 vodiči predali 130.000 lístkov, v roku 2023 to bolo 100.000 lístkov a vlani tento počet klesol na 80.000 cestovných lístkov. „Znížením počtu predaných lístkov u vodiča sa skracuje čas, za aký sa cestujúci dostane do cieľa. Vozidlo sa nemusí zdržiavať tým, že šofér predáva lístky,“ skonštatoval Holúbek.



Priemerný mesačný predaj krátkodobých lístkov predstavoval 403.000 kusov. Dlhodobých časových lístkov sa predalo mesačne v priemere 3600 kusov. Najviac zakúpených lístkov bolo v mesiacoch apríl, máj a september.