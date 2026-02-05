< sekcia Regióny
Autobusy v Nitrianskom kraji budú premávať v režime školských prázdnin
V sobotu 14. februára a 21. februára budú autobusy jazdiť ako každú sobotu. V nedeľu 15. februára a 22. februára vypraví dopravca regionálne spoje ako v nedeľu a vo sviatok.
Autor TASR
Nitra 5. februára (TASR) - Spoje regionálnej autobusovej dopravy v Nitrianskom kraji budú od 16. do 20. februára premávať v režime školských prázdnin. Poskytovateľ dopravy Arriva Nitra odporúča cestujúcim, aby si overili, či zvyčajne nimi využívané spoje premávajú aj cez prázdniny, upozornil Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.
Počas prázdnin využíva ranné i popoludňajšie spoje menej cestujúcich. Cestovné poriadky sa tomu prispôsobujú, aby sa zachovalo plynulé a efektívne fungovanie regionálnej autobusovej dopravy, skonštatoval Stach.
