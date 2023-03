Autobusy v Trenčianskom kraji testujú predné brzdové svetlá

Trenčín 2. marca (TASR) – Modré autobusy SAD Trenčín zabezpečujúce prímestskú dopravu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), začali testovať predné zelené brzdové svetlá. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Zelené brzdové svetlo by malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. Do terénnej skúšky výskumného projektu sa zapojí celkom 253 prímestských autobusov SAD Trenčín. Inštalácia svetiel prebieha súbežne aj na 249 autobusoch SAD Žilina.



"Predné brzdové svetlo je vybavené mikroprocesorom, nie je invazívne, žiadne vozidlo nepoškodí. Je univerzálne a montovateľné na každé vozidlo, ktoré môže jazdiť po pozemných komunikáciách," vysvetlil vedúci technickej realizácie projektu Jozef Garaj.



Testovanie v reálnej premávke podľa neho prebieha na Slovensku do konca septembra 2023 v spolupráci so Žilinskou univerzitou a TSK. Od testovania očakávajú zníženie nehodovosti a zvýšenie plynulosti cestnej premávky.