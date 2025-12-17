< sekcia Regióny
Autobusy v Trnavskom kraji jazdia v prázdninovom a sviatočnom režime
Na Štedrý deň (24. decembra) a Silvestra (31. decembra) musia cestujúci v regionálnej aj mestskej autobusovej doprave počítať s obmedzením večerných spojov.
Autor TASR
Trnava 17. decembra (TASR) - Regionálna autobusová doprava v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) a mestská hromadná doprava (MHD) v mestách Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec budú premávať od 22. decembra 2025 do 7. januára 2026 vo sviatočnom a v prázdninovom režime. Generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák prosí cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornosť symbolom a poznámkam uvedeným v cestovných poriadkoch.
V období od 22. do 28. decembra, 1. januára 2026 a v dňoch od 3. do 7. januára 2026 budú regionálne autobusy Arriva v Trnavskom kraji, ako aj autobusy MHD v mestách Trnava, Senica a Hlohovec zabezpečovať dopravu v prázdninovom režime, pričom v dňoch pracovného pokoja budú spoje premávať ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok.
V dňoch 29. až 31. decembra 2025 a 2. januára 2026 môžu cestujúci v regionálnej doprave a v MHD Trnava a Senica využiť spoje v rovnakom rozsahu ako v sobotu, linky MHD Hlohovec budú v týchto dňoch premávať ako počas bežného pracovného dňa.
Autobusové linky MHD Piešťany budú v dňoch 23. decembra, 29. až 31. decembra 2025, 2. a 5. januára 2026 premávať ako v sobotu. V dňoch 22., 24. až 28. decembra 2025, 1. až 4. a 6. až 7. januára 2026 budú zabezpečovať dopravu v režime školských prázdnin a štátom uznaných sviatkov.
Na Štedrý deň (24. decembra) a Silvestra (31. decembra) musia cestujúci v regionálnej aj mestskej autobusovej doprave počítať s obmedzením večerných spojov. Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pri plánovaní cesty overili čas odchodu spoja v platnom cestovnom poriadku.
