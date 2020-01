Autodopravcovia v Bratislave opäť štrajkujú: Rátajte s obmedzeniami

Bratislava 8. januára (TASR) - Pre štrajk autodopravcov je v Bratislave na Rožňavskej ulici momentálne blokovaný jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Upozorňuje na to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.



"Odporúčame vodičom individuálnej dopravy, aby sa úseku Rožňavskej a Trnavskej ulice, podľa možnosti, v stredajších poobedňajších hodinách vyhli. V opačnom prípade je potrebné sa pripraviť v tomto úseku a jeho okolí na zdržanie," upozorňuje polícia.



Rožňavská ulica bola pre štrajk v stredu dopoludnia na niekoľko minút aj úplne uzatvorená. Neskôr tadiaľ mohli prejsť len MHD a záchranné zložky. Od utorka (7. 1.) sa koná štrajk autodopravcov, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska - UNAS. Únia konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva konštruktívne riešenia, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požaduje rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.