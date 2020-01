Cesty blokované štrajkom pri Košiciach sú už prejazdné

Haniska 8. januára (TASR) – Cesty pri Košiciach blokované v stredu štrajkujúcimi autodopravcami a farmármi sú už prejazdné. O situácii k 16.00 h informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.



Polícia pred tým uviedla, že štrajkujúci krátko pred poludním zablokovali štátnu cestu 1/17, a to celú kruhovú križovatku Haniska od obce Haniska až po košickú mestskú časť Šebastovce. Tento úsek cesty bol potom neprejazdný a polícia žiadala vodičov, aby sa mu vyhli.



Taktiež Košický samosprávny kraj (KSK) upozornil obyvateľov na to, že niektoré spoje prímestskej dopravy mohli pre štrajk nákladných dopravcov vynechať alebo meškať. "Rovnako ako osobná automobilová doprava aj autobusy stoja zablokované v zápchach. Aktuálne registrujeme problémy smerom na obec Haniska a Valaliky, kde autobusy prímestskej dopravy stoja v zápche," uviedla o 14.30 h pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Štrajk autodopravcov, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.). Únia žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.