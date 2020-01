Autodopravcovia zablokujú cestu E58 od Rožnavy po Košice

Košice 9. januára (TASR) – Štrajk autodopravcov spôsobí vo štvrtok od 11.00 h na dobu neurčitú zablokovanie cesty E58 v úseku od Rožňavy až po košickú mestskú časť Šaca, a to v oboch smeroch. Na základe informácií od organizátorov štrajku na to upozorňuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.



"Ak je to možné, odporúčame využiť inú trasu," uviedla polícia s tým, že situáciu bude monitorovať a priebežne o nej informovať.



Štrajk autodopravcov, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7.1.) v Bratislave, Košiciach i na Orave. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.