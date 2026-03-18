< sekcia Regióny
AUTOM DO VÝKLADU: Pomýlila si písmená na automatickej prevodovke
Policajti na mieste podrobili vodičku vykonaniu dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. marca (TASR) - Šesťdesiatosemročná vodička v stredu dopoludnia omylom narazila do vstupných dverí a výkladu predajne obchodného centra v Senci. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa jeho slov si žena pomýlila písmená na automatickej prevodovke vozidla.
„Policajti na mieste podrobili vodičku vykonaniu dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo,“ dodal hovorca s tým, že vec bola na mieste vyriešená ako škodová udalosť.
„Policajti na mieste podrobili vodičku vykonaniu dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo,“ dodal hovorca s tým, že vec bola na mieste vyriešená ako škodová udalosť.