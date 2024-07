Automatický externý defibrilátor získalo v Košickom kraji 14 obcí

Košice 24. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v zabezpečovaní automatických externých defibrilátorov na rôznych miestach. Obyvatelia aj návštevníci ho na viditeľnom a dostupnom mieste nájdu už aj v obciach Slanská Huta, Herľany, Rejdová, Dlhá Ves, Zatín, Sliepkovce, Beniakovce, Krčava, Vojkovce, Poráč, Iliašovce, Smolník, Veľké Revištia a Veľké Slemence. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



Na distribúcii prenosných prístrojov na poskytovanie prvej pomoci sa podieľal Dobrovoľný zbor civilnej ochrany (DZCO) KSK. Defibrilátory si prevzali zástupcovia obcí.



V prípade, že srdce nie je schopné prečerpávať krv do obehu a krvný obeh zlyháva, je potrebné na základe jednoduchých inštrukcií použiť defibrilátor. Mapa so všetkými dostupnými AED defibrilátormi na území Slovenska je s informáciami o podaní prvej pomoci zverejnená na webstránke Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR 155.sk.



Každý defibrilátor je vybavený samolepiacimi elektródami, ktoré monitorujú srdcový rytmus. Prístroj zmonitoruje elektrickú aktivitu srdca a následne vyhodnotí, či je nevyhnutný aj elektrický výboj. V prípade, že to tak je, spolu s resuscitáciou môže aj laická verejnosť jednoducho obnoviť činnosť srdca.



KSK ďalej informoval, že v spolupráci s DZCO odovzdal aj finančný príspevok trom neziskovým organizáciám. Na činnosť, ktorá zahŕňa prevenciu pred vznikom rôznych nežiaducich, aj život ohrozujúcich udalostí, prispel sumou 5000 eur Kynologickému záchrannému zboru SR, Záchrannej službe východ a Dobrovoľníckemu centru Košického kraja.