VETERÁNY NA CESTÁCH: Historické autá prejdú z Košíc do Bratislavy

Košice 29. mája (TASR) - Stovka historických áut sa tento týždeň na Slovensku predstaví v rámci pretekov a prehliadok pre verejnosť s názvom 500 km slovenských a Cassovia Classic 2023. Veterány po pondelkovom príjazde do Košíc vyštartujú v utorok (30. 5.) do tokajskej oblasti a v stredu (31. 5.) smerom na Donovaly, vo štvrtok (1. 6.) dorazia do Bratislavy a v piatok (2. 6.) absolvujú preteky do vrchu na Pezinskej Babe.



Súčasťou programu je ich výstava v Košiciach a Bratislave, ale aj na ďalších miestach. "Tento 37. ročník pretekov sme jeho náročnú trasu rozdelili na štyri etapy. Pretekárom aj návštevníkom predstavíme to najlepšie z jednotlivých kútov Slovenska, odhalíme aj zabudnuté miesta a naprieč Slovenskom zanecháme na cestách stopy histórie," uviedol organizátor pretekov za Design Veteran Car club Šimon Hůlka.



Viac než 70 historických vozidiel na trase z Bratislavy do Košíc preváža špeciálny autovlak. Medzi avizovanými veteránmi sú napríklad Alfa Romeo 8C 2300 Corsa Corto Spider by Zagato, Tatra 87, Horch 951A Pullman, Walter P3 Supersport, Jaguar E-Type či Lancia Delta 20/30.



V pondelkovom programe v Košiciach je popoludňajší príjazd vozidiel na košické Hlavné námestie. Ich prehliadka v centre mesta bude pokračovať v utorok po návrate z Tokaja. Program v Košiciach a Bratislave obohatia preteky na šliapacích autíčkach či hudobné koncerty kapiel Backwards a Bystrík banda.



"Cieľom pretekov 500 km slovenských je vzbudenie záujmu o technické pamiatky nielen v rámci prehliadok, ale aj vytvorenie novej generácie, ktorá by vedela historické automobily šoférovať a opravovať," uviedli organizátori. Súťaž sa koná pod záštitou medzinárodnej organizácie FIVA.