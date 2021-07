Autor dreveného betlehema v B. Štiavnici dokončuje ďalšiu atrakciu

Banská Štiavnica 21. júla (TASR) - K banskoštiavnickému betlehemu Petra Chovana, ktorý za niekoľko rokov od svojho vzniku prilákal do priestorov na Radničnom námestí tisícky návštevníkov, by mala na jeseň pribudnúť ďalšia atrakcia - veľkorozmerná maketa Banskej Štiavnice.



"Tento model mesta som začal vyrábať hneď po ukončení banskoštiavnického betlehema," hovorí Chovan. Mal by byť dominantou novej galérie, ktorá vzniká v tesnom susedstve betlehemu.



Model zo špeciálnej lepenky vychádza podľa Chovana z fotografií mesta z obdobia pred prvou svetovou vojnou. "V meste vtedy totiž stáli ešte tri významné budovy, ktoré som nechcel opomenúť," povedal pre TASR.



Hlavné centrum mesta má v makete rozmery približne 6 krát 4,5 metra, je vytvorené v mierke 1 : 150 a je na ňom 356 budov. "Model zatiaľ ešte nie je nakolorovaný, bude maľovaný takými farbami, aby evokoval mesto tak, ako vyzeralo za starých čias," doplnil autor. Budovy budú navyše vysvietené zvnútra, čo dodá makete autentický nádych.



Okrem nasvietenia má byť maketa aj ozvučená, s hlasom zvonov kostolov, klopaním klopačky a podobne.



Spomínaný banskoštiavnický betlehem vyrábal Chovan sedem rokov. Dielo má na dĺžku 21 metrov, približne 1000 postavičiek, z toho asi 350 pohyblivých. Je vytvorený z troch druhov dreva - lipy, čerešne a orecha.