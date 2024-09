Autori najlepších kníh z Prešova za rok 2023 si prevzali ocenenia

Prešov 23. septembra (TASR) - Verejnosť spoznala najlepšie knižné tituly Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2023. Autori najlepšie hodnotených kníh či najobľúbenejších literárnych diel za uplynulý rok si ocenenia súťaže Kniha roka PSK prevzali v pondelok v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Víťazné tituly vzišli z celkovo 59 kníh. Čitatelia si svojich knižných favoritov zvolili už tradične i v internetovom hlasovaní o Cenu verejnosti. "Znovu sme ocenili atraktívne tituly pre dospelých či pre deti a mládež, ale aj odborné diela a monografie a bola to naozaj žánrovo pestrá paleta kníh s kultivovaným jazykom a prejavom, ktoré si nájdu svoje miesto v knižniciach mnohých z nás," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V kategórii Beletria pre deti a mládež porota prvé miesto udelila počinu s edukačným rozsahom Slovníček z básničiek. Porota v tejto kategórii udelila aj čestné uznanie. Prevzala si ho Zuzana Štelbaská za svoju Záchrannú stanicu: Vydra Anička. V kategórii Beletria pre dospelých si prvé miesto vybojovala novela o traumatizujúcich životných okolnostiach s názvom Babička. V kategórii Náučná literatúra porota prvenstvo udelila titulu Dejiny Nemcov na Spiši. Prvé miesto v kategórii Populárno-náučná literatúra získala publikácia Svetom COOLtových kníh pre násťročných. Tento ročník regionálnej čitateľskej ankety priniesol ocenenie tiež v kategórii Ukrajinská a rusínska literatúra. Prvenstvo bolo udelené zbierke asociatívnej poézie plnej hlbokých obrazov Syňov krajinov.



Obyvatelia kraja prostredníctvom online hlasovania v termíne od 1. júna do 31. augusta rozhodovali o udelení Ceny verejnosti. V kategórii Beletria pre deti a mládež najviac hlasov získala kniha Slovníček z básničiek a v kategórii Beletria pre dospelých titul Karma. V kategórii Náučná literatúra patrí Cena verejnosti publikácii "Maják pravoslávia. 100 rokov od vzniku ladomirovského monastiera ako pokračovateľa pravoslávneho mníšstva na Slovensku (1923 - 2023)". V Populárno-náučnej literatúre verejnosť najviac hlasov poslala knihe Dejiny zaniknutej obce a rekreačnej oblasti Valkov od roku 1945 do súčasnosti a v kategórii Ukrajinsko-rusínska literatúra dielu Máme doma psíka.



Vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK je Prešovský samosprávny kraj a osem knižníc v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.