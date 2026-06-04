< sekcia Regióny
Autorky stálych výstav lesníckeho múzea nesúhlasia s ich sťahovaním
Tvrdia, že prípadná snaha o presun expozície z jedného múzea do iného je preto hlbokým nepochopením všeobecných princípov múzejnej práce.
Autor TASR
Zvolen 4. júna (TASR) - Spoluautorky stálych výstav v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene nesúhlasia s ich sťahovaním do Múzea vo Svätom Antone v Banskoštiavnickom okrese. TASR o tom za autorky informovala Tatiana Figurová.
Spresnila, že stále výstavy s názvami Drevo vždy živé a Hlas lesa korešpondujú so statusom Zvolena ako centra lesníctva na Slovensku. So spoluautorkami podotýkajú, že expozícia predstavuje kľúčový prezentačný výstup každého múzea vo vzťahu k verejnosti. „Koncentruje v sebe výsledky dlhoročného odborného dokumentačného a prezentačného snaženia pracovníkov LDM a stáva sa naplnením jeho základného poslania,“ zdôrazňujú s tým, že z hľadiska väzby na príslušné múzeum je nezameniteľná.
Tvrdia, že prípadná snaha o presun expozície z jedného múzea do iného je preto hlbokým nepochopením všeobecných princípov múzejnej práce. Ako ďalej uvádzajú, nové riešenie môže poškodiť nielen LDM, ale jeho oslabením aj celú lesnícku obec. Poznamenali, že vybudovanie oboch výstavných prezentácií zabezpečili z finančných zdrojov Európskej únie. „Uvedené projekty neobsahovali možnosť premiestnenia výstavných prezentácií a ich prípadný presun. To môže znamenať porušenie zmluvných podmienok financovania projektov,“ reagovali.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR v stredu pre TASR uviedla, že aktuálne pokračuje príprava novej podoby Lesníckeho a drevárskeho múzea. Podľa nej predstavuje kultúrno-spoločenský potenciál, ktorý vyšiel z hĺbkovej analýzy. Zdôraznila, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj. „Zbierkový fond, odborná múzejná činnosť aj odborné zázemie potrebné na jej výkon naďalej zabezpečujú Lesy SR,“ poznamenala. Doplnila, že proces je v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na ochranu a zachovanie zbierkového fondu pre budúce generácie.
Múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov. „Práve tento návštevnícky potenciál vnímame ako príležitosť priniesť lesnícke hodnoty bližšie k ľuďom,“ vysvetľujú Lesy SR. Múzeum vo Svätom Antone s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo.
Spresnila, že stále výstavy s názvami Drevo vždy živé a Hlas lesa korešpondujú so statusom Zvolena ako centra lesníctva na Slovensku. So spoluautorkami podotýkajú, že expozícia predstavuje kľúčový prezentačný výstup každého múzea vo vzťahu k verejnosti. „Koncentruje v sebe výsledky dlhoročného odborného dokumentačného a prezentačného snaženia pracovníkov LDM a stáva sa naplnením jeho základného poslania,“ zdôrazňujú s tým, že z hľadiska väzby na príslušné múzeum je nezameniteľná.
Tvrdia, že prípadná snaha o presun expozície z jedného múzea do iného je preto hlbokým nepochopením všeobecných princípov múzejnej práce. Ako ďalej uvádzajú, nové riešenie môže poškodiť nielen LDM, ale jeho oslabením aj celú lesnícku obec. Poznamenali, že vybudovanie oboch výstavných prezentácií zabezpečili z finančných zdrojov Európskej únie. „Uvedené projekty neobsahovali možnosť premiestnenia výstavných prezentácií a ich prípadný presun. To môže znamenať porušenie zmluvných podmienok financovania projektov,“ reagovali.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR v stredu pre TASR uviedla, že aktuálne pokračuje príprava novej podoby Lesníckeho a drevárskeho múzea. Podľa nej predstavuje kultúrno-spoločenský potenciál, ktorý vyšiel z hĺbkovej analýzy. Zdôraznila, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj. „Zbierkový fond, odborná múzejná činnosť aj odborné zázemie potrebné na jej výkon naďalej zabezpečujú Lesy SR,“ poznamenala. Doplnila, že proces je v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na ochranu a zachovanie zbierkového fondu pre budúce generácie.
Múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov. „Práve tento návštevnícky potenciál vnímame ako príležitosť priniesť lesnícke hodnoty bližšie k ľuďom,“ vysvetľujú Lesy SR. Múzeum vo Svätom Antone s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo.