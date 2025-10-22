< sekcia Regióny
Autoškolu v centre HaZZ Lešť využilo za rok vyše 200 príslušníkov
Ako zbor dodal, hlavným cieľom projektu je posilnenie odbornosti, kvalifikácie a profesionality hasičov a policajtov.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Autoškolu vo výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Lešť vo Zvolenskom okrese využilo za prvý rok jej fungovania viac ako 200 príslušníkov. Zameraná je predovšetkým na získanie vodičských oprávnení skupín C a CE. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Počas prvého roku fungovania absolvovalo výcvik viac ako 200 príslušníkov, čo potvrdzuje, že autoškola má zmysel a predstavuje dôležitý krok k modernizácii a posilneniu našich kapacít. Veľký záujem o kurzy nás teší a zároveň motivuje pokračovať ďalej v rovnakom nasadení,“ uviedol zbor.
Ako dodal, hlavným cieľom projektu je posilnenie odbornosti, kvalifikácie a profesionality hasičov a policajtov.
