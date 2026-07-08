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Avion a Ikea v Bratislave budú regulovať parkovanie
Regulácia parkovania bude platiť denne od 7.00 do 22.00 h. Po uplynutí bezplatného času bude každá začatá hodina parkovania spoplatnená.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Obchodný dom Ikea a nákupné centrum Avion Shopping Park na Ivanskej ceste v Bratislave zavedú nový systém parkovania na svojich parkoviskách v celom areáli. Nové pravidlá začnú platiť od 1. augusta. Od polovice do konca júla bude prebiehať ich skúšobná prevádzka.
Cieľom úpravy je podľa obchodného domu, ktorý sa nachádza blízko bratislavského letiska, aby bolo parkovanie dostupnejšie. „V posledných rokoch totiž časť parkovacích miest dlhodobo využívali vodiči ako záchytné parkovisko, čím sa znižovala dostupnosť parkovania pre návštevníkov,“ informuje.
Regulácia parkovania bude platiť denne od 7.00 do 22.00 h. Po uplynutí bezplatného času bude každá začatá hodina parkovania spoplatnená. V nočných hodinách od 22.00 do 7.00 h nebude parkovanie v priestoroch parkovacieho domu a parkoviska povolené. Bezplatný čas parkovania sa bude počítať súhrnne počas jedného kalendárneho dňa v čase od 7.00 do 22.00 h.
Cieľom úpravy je podľa obchodného domu, ktorý sa nachádza blízko bratislavského letiska, aby bolo parkovanie dostupnejšie. „V posledných rokoch totiž časť parkovacích miest dlhodobo využívali vodiči ako záchytné parkovisko, čím sa znižovala dostupnosť parkovania pre návštevníkov,“ informuje.
Regulácia parkovania bude platiť denne od 7.00 do 22.00 h. Po uplynutí bezplatného času bude každá začatá hodina parkovania spoplatnená. V nočných hodinách od 22.00 do 7.00 h nebude parkovanie v priestoroch parkovacieho domu a parkoviska povolené. Bezplatný čas parkovania sa bude počítať súhrnne počas jedného kalendárneho dňa v čase od 7.00 do 22.00 h.