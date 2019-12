Rajec preslávili garbiari, uhorskú kožu vyvážali aj do Francúzka

Rajec 6. decembra (TASR) – Mesto Rajec v okrese Žilina je centrom Rajeckej doliny. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1193 v listine kráľa Belu III. ako possessio Raich, v roku 1397 sa spomína ako mesto – opidum. Najslávnejším a najvýznamnejším remeslom bolo podľa primátora Rajca Milana Lipku garbiarstvo.



"Rajčanov dodnes prezývajú kožkári. Preslávila ich výroba jemnej kože, ktorá sa volala rajčovina alebo uhorská koža. Jej výrobný postup bol tajomstvom, vyvážala sa až do Francúzska a Turecka. Červenou a žltou kožou sa zdobili kožúšky, používala sa aj na výstelku a výzdobu sviatočných čižiem, takzvaných kodrovánok," povedal Lipka.



Významným rajeckým remeslom bolo aj rezbárstvo, ktorého začiatky siahajú do 17. storočia. "K jeho najväčšiemu rozmachu došlo na prelome 19. a 20. storočia zásluhou rajeckého rodáka Jozefa Brieštenského. V roku 1909 založil v Rajci prvé rezbárske družstvo na Slovensku. Významný Brieštenského žiakom bol Jozef Pekara, autor Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej," uviedol Lipka.



Športovo-kultúrnym symbolom Rajeckého leta je Rajecký maratón, ktorý druhú augustovú sobotu napísal už svoju 36. kapitolu. "Tri slová, ktoré nás vystihujú - sme najkrajší, najťažší a najsrdečnejší. Najkrajší tým, že bežíme v údolí Rajčianky. Z jednej strany máme Malú Fatru, z druhej strany Strážovské vrchy. Najťažší dvestometrovým prevýšením a behom v teplom augustovom termíne. A najsrdečnejší - robia to bežci pre bežcov, partia nadšencov z Maratón klubu Rajec," vysvetlil riaditeľ pretekov a jeden zo zakladateľov maratónu Pavol Uhlárik.



Rajecký maratón a s ním súvisiaci Rajecký jarmok považuje za najvýznamnejšiu a najtradičnejšiu kultúrnu akciu v Rajci. "Už druhýkrát sa konala tri dni. Hovoríme, že Rajecký maratón sú letné Vianoce, na ktorých sa stretávajú celé rodiny. Domáci pretekári sa chcú ukázať pred rodičmi, pred divákmi, pred partnerkami. Máme zadokumentované, že päť bežcov požiadalo v cieli partnerku o ruku. Už sa to stáva takým spoločenským fenoménom," dodal s úsmevom Uhlárik.