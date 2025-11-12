< sekcia Regióny
Avizovaná uzávera na D1 pri Bratislave plánovaná koncom týždňa sa ruší
NDS avizovala, že o náhradnom termíne bude informovať.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Úsek diaľnice D1 pri Bratislave v smere do mesta nebude od štvrtka (13. 11.) do nedele (16. 11.) uzavretý. Avizovaná uzávera sa ruší, respektíve presúva. TASR o tom informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že o odklade rozhodla najmä aktuálne komplikovanejšia dopravná situácia v okolí Bratislavy.
„Počas najbližšieho víkendu (13. až 16. novembra) sa mali vykonávať práce na D1 v smere do Bratislavy. Naplánované bolo frézovanie približne polkilometrového úseku vozovky, pokládka nových asfaltových vrstiev, demontáž zvodidiel a realizácia dočasného aj trvalého dopravného značenia. Uzávera sa v avizovanom termíne neuskutoční,“ priblížili.
