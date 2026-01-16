Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
Avizované otvorenie klziska v Seredi sa posúva na neskôr

Na snímke korčule. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Klzisko s rozmermi desať krát 20 metrov bude určené na rekreačné korčuľovanie a jeho kapacita má byť 30 osôb.

Autor TASR
Sereď 16. januára (TASR) - Avizované otvorenie ľadovej plochy na Námestí slobody v Seredi (okres Galanta) sa vo štvrtok (15. 1.) neuskutočnilo. Dôvodom sú technické problémy súvisiace s pripojením elektriny. Mesto doplnilo, že o novom termíne bude verejnosť informovať.

„Riešime problémy s pripojením elektriny, ktoré momentálne nevieme urýchliť,“ ozrejmila mestská samospráva.

Klzisko s rozmermi desať krát 20 metrov bude určené na rekreačné korčuľovanie a jeho kapacita má byť 30 osôb. V prevádzke má byť denne od 8.00 do 22.00 h, pričom dopoludnia bude čas vyhradený pre školy a partnerov projektu.
