Avizované otvorenie klziska v Seredi sa posúva na neskôr
Autor TASR
Sereď 16. januára (TASR) - Avizované otvorenie ľadovej plochy na Námestí slobody v Seredi (okres Galanta) sa vo štvrtok (15. 1.) neuskutočnilo. Dôvodom sú technické problémy súvisiace s pripojením elektriny. Mesto doplnilo, že o novom termíne bude verejnosť informovať.
„Riešime problémy s pripojením elektriny, ktoré momentálne nevieme urýchliť,“ ozrejmila mestská samospráva.
Klzisko s rozmermi desať krát 20 metrov bude určené na rekreačné korčuľovanie a jeho kapacita má byť 30 osôb. V prevádzke má byť denne od 8.00 do 22.00 h, pričom dopoludnia bude čas vyhradený pre školy a partnerov projektu.
