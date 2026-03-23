Avizujú začiatok rekonštrukcie dvoch okružných križovatiek v Šamoríne
Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, a zároveň zlepšiť prejazdnosť pre regionálnu autobusovú dopravu.
Autor TASR
Trnava/Šamorín 23. marca (TASR) - Od utorka (24. 3.) sa začne rekonštrukcia dvoch okružných križovatiek v Šamoríne v okrese Dunajská Streda. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, a zároveň zlepšiť prejazdnosť pre regionálnu autobusovú dopravu. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Rekonštrukcia bude prebiehať v etapách, vždy so zachovaním jedného jazdného pruhu. Premávka bude riadená pomocou dočasného dopravného značenia,“ priblížila krajská samospráva s tým, že predpokladaný termín ukončenia prác je do konca mája. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť CS. Celkové náklady na realizáciu diela predstavujú 215.000 eur s DPH.
