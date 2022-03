Až 99 percent očkovaných v Trenčíne malo protilátky proti koronavírusu

Trenčín 23. marca (TASR) – Až 99 percent z očkovaných Trenčanov malo protilátky voči novému koronavírusu, u neočkovaných to bolo necelých 42 percent. Vyplýva to z výsledkov dobrovoľného testovania neočkovaných i očkovaných obyvateľov mesta nad 18 rokov, ktoré robila v januári a vo februári samospráva v spolupráci s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (SAV).



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, ľudia, ktorí sa zaregistrovali do štúdie, si prevzali spolu 3137 testovacích súprav. Domáci samotest vyžadoval len niekoľko kvapiek krvi z prsta. Takéto vzorky suchej krvi odovzdalo 3013 ľudí, čo predstavuje 96,05 percenta z počtu pôvodne prevzatých odberových súprav. Z nich bolo 1291 účastníkov nezaočkovaných a 1722 zaočkovaných.



Podľa riaditeľa Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Juraja Kopáčka z výsledkov štúdie okrem iného vyplýva, že u nezaočkovaných účastníkov štúdie, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, malo protilátky 81 percent.



„Zaujímavá je skutočnosť, že u nezaočkovaných bez pozitívneho testu na COVID-19 boli zistené protilátky u 13 percent účastníkov, čo znamená, že títo ľudia si neboli vedomí, že prekonali nákazu vírusom SARS-CoV-2,“ uviedol Kopáček.



Pomer očkovaných a neočkovaných ľudí v protilátkovej štúdii sa podľa neho veľmi dobre zhoduje s reálnym pomerom očkovaných a neočkovaných v meste podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.



„Môžeme teda s veľkou presnosťou vypočítať percentuálne zastúpenie ľudí v celkovej populácii mesta Trenčín, ktorí majú špecifické protilátky voči vírusu SARS-CoV-2. Z tohto výpočtu vyplýva, že v Trenčíne nebolo začiatkom marca 2022 približne 13.500 obyvateľov imúnnych voči ochoreniu COVID-19. A naopak, špecifické protilátky voči S-proteínu vírusu SARS-CoV-2 malo približne 76 percent trenčianskej populácie,“ spresnil riaditeľ.



Ako dodal, štúdiu hodnotia mimoriadne pozitívne z pohľadu spolupráce s mestom Trenčín, oceňuje prístup Trenčanov, ktorí sa do nej zapojili.