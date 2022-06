B. Baroš: Pre odpadové hospodárstvo Trnavy prinášame dlhodobé riešenia

Trnava 30. júna (TASR) – Zberné dvory na území Trnavy je potrebné modernizovať a zároveň zvýšiť ich počet. Počas dvoch rokov boli zrušené dva, na uliciach Jána Bottu a Sasinkovej, ktoré slúžili najväčším trnavským sídliskám Družba a Prednádražie. Je to jedným z dôsledkov, že odpadové hospodárstvo v Trnave nedostatočne využíva možnosti na zefektívnenie. Uviedol to na tlačovej besede nezávislý kandidát na primátora Branislav Baroš zo združenia Trnava pre každého.



Združenie podľa jeho slov prichádza s návrhom optimalizácie odpadového hospodárstva, ktorá prinesie finančné úspory najmä z dlhodobého hľadiska. Odborník združenia pre oblasť životného prostredia Ján Jobb konštatoval, že Trnavčania majú v rámci Slovenska jedny z najvyšších poplatkov za odpad, hoci pred desiatimi rokmi boli jedny z najnižších. "To, že spoločnosť FCC Trnava nezvyšovala mestu Trnava poplatky za skládkovanie na skládke komunálneho odpadu už niekoľko rokov, veľa ľudí pravdepodobne nevie. Práve na to chceme upozorniť, že poplatky sa zvýšili bez relevantného dôvodu. Zároveň však linka na spracovanie komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti FCC Trnava, je už niekoľko rokov odstavená," poznamenal Jobb.



Ak má byť systém odpadového hospodárstva dôveryhodný, občanov je podľa neho potrebné transparentne informovať o tom, čo sa s odpadom deje. Upozornil, že skládkovanie sa postupne stáva najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Napriek tomu prebieha schvaľovací proces rozšírenia skládky komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta. Je to podľa Jobba riešenie iba na krátky čas, odďaľujúce problémy. Ako systémové sa mu zdá budovanie zariadení na energetické zhodnotenie odpadov.



Baroš v tejto súvislosti spomenul inovatívnu technológiu na likvidáciu odpadu, vyvíjanú priamo v Trnavskom kraji. Podľa Baroša práve Trnava by mohla byť jej cieľovou stanicou umiestnenia. "Je to takmer bezemisná alternatíva voči napríklad spaľovniam. Systém dokáže pomocou chemicko-fyzikálneho procesu a elektrolyzérov zužitkovať komunálny odpad a bez emisií z neho vytvoriť metanol, ktorý má veľmi široké využitie," opísal Baroš.



Okrem Baroša ohlásili kandidatúru na post primátora Trnavy ako nezávislí súčasný primátor Peter Bročka, Marián Galbavý (s podporou SaS, ODS a DS), Matej Lančarič a Zuzana Bošnáková za Kresťanskodemokratické hnutie.