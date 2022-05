B. Baroš: Pri parkovaní by mali byť zvýhodnení obyvatelia mesta

Trnava 5. mája (TASR) – Problematiku parkovania v Trnave vníma nezávislý kandidát na primátora Branislav Baroš ako katastrofu. Uviedol to v súvislosti s nedostatkom parkovacích miest a postupným zavádzaním rezidentského parkovania v meste. Občania - rezidenti za platby nedostávajú podľa jeho vyjadrenia adekvátnu protislužbu, konštatoval na stretnutí s novinármi.



„Vznik zón komplikuje situáciu samotným rezidentom, pokiaľ je v mestskej časti viac áut ako parkovacích miest. Takýmto riešením sa autá aj problém s parkovaním presúvajú do oblastí, kde rezidentské parkovanie zavedené ešte nie je,“ konštatoval Baroš. Výsledkom celého postupného procesu bude podľa neho nakoniec stav, keď bude spoplatnená celá Trnava a automobilista sa nedokáže pohnúť po meste, kým nezaplatí.



Združenie Trnava pre každého, ktorého je Baroš reprezentantom, však riešenie v rušení rezidentského parkovania nevidí. Cesta podľa neho vedie v systémových opatreniach parkovacej politiky, v celoplošnom zvýhodnení pri parkovaní občanov s trvalým bydliskom v Trnave, ďalej vo výraznej zmene grafikonu mestskej autobusovej dopravy (MAD) tak, aby nadväzovali autobusy na vlakovú a medzimestskú autobusovú dopravu s prihliadnutím na potreby veľkých zamestnávateľov, a výstavbe záchytných parkovísk s napojením na MAD. Dopravné značenie v najvyťaženejších bodoch by malo byť upravené tak, aby boli zvýhodnení rezidenti okolitých domov.



„Naším hlavným cieľom je rozširovanie parkovacích miest. Namiesto jedného predraženého parkovacieho domu ponúkame jednoposchodové parkoviská, ktoré sa budú stavať nad už existujúcimi parkoviskami. Je to veľmi efektívne a rýchle riešenie, ktoré je schopné zvýšiť počet parkovacích miest o 100 percent. Za cenu jedného parkovacieho domu v hodnote okolo 3,5 milióna eur dokážeme postaviť tri jednoposchodové parkoviská. Vyriešime tak parkovanie nie jednej, ale troch lokalít,“ uviedol Baroš.



Pri otázke dopravy sa zmienil aj o problematike mestského trhoviska, ktorého premiestnenie na hlavné námestie v Trnave na aprílovej schôdzi odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. „Došlo k nemu bez ohľadu na potrebné zabezpečenie logistiky pre predajcov aj nakupujúcich. Dôsledkom tohto diletantského rozhodnutia celkom logicky môže byť úbytok trhovníkov a obmedzenie sortimentu, ktorý mali doteraz kupujúci k dispozícii,“ konštatoval Baroš.



V Trnave okrem Branislava Baroša ohlásili kandidatúru súčasný primátor Peter Bročka a poslanec mestského zastupiteľstva Marián Galbavý (obaja nezávislí) a Zuzana Bošnáková za Kresťanskodemokratické hnutie.