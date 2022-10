B. Becík: NSK dlhé roky stagnoval, som pripravený rozvíjať ho

Nitra 30. októbra (TASR) - Na základe neoficiálnych výsledkov volieb sa novým predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) stane Branislav Becík (Hlas-SD). Výsledky volieb podľa jeho slov dokázali, že si obyvatelia NSK želali zmenu.



"Som pripravený od prvého momentu pracovať pre NSK a jeho rozvoj. Kraj dlhé roky stagnoval, chcem ho rozvíjať v prospech ľudí. Mojím prvým krokom bude audit jednotlivých odborov Úradu NSK, ale určite na úrade nechystám žiadne zemetrasenie," vyhlásil Becík.



Zároveň sa poďakoval Milanovi Belicovi, ktorého na poste predsedu NSK vystrieda. "Ja si ho nesmierne vážim, bol to môj profesor. Treba si ale tiež uvedomiť, že NSK bol viackrát po sebe vyhodnotený ako najmenej dôveryhodný kraj a to chcem zmeniť. Mrzí ma, že sa neinvestovalo. Dnes vidíme, že peniaze, ktoré má NSK uložené v rezervnom fonde, sú zbytočné. Každý bankár povie, že sú to premrhané zdroje, keď nám ich 14-percentná inflácia likviduje," uviedol Becík.



K jeho prioritám po nástupe do funkcie bude patriť spolupráca s primátormi a starostami miest a obcí i s podnikateľmi. "Chcem, aby sme pomáhali všetkým 365 obciam a mestám v našom kraji, aby všetci ľudia a podnikatelia dokázali čerpať európske fondy. Som pripravený v každom meste otvoriť kanceláriu, kde bude odborník, bude pomáhať starostom a podnikateľom a takto nepriamo podporovať rozvoj nášho kraja a zamestnanosť," skonštatoval.