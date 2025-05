B. Becík označil trestné oznámenie SaS za lož a ohováračskú kampaň

Nitra 29. mája (TASR) - Primitívnou lžou a ohováračskou kampaňou nazval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík postup strany SaS, ktorá vo štvrtok podala trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR. Týka sa údajne nevýhodnej zámeny pozemkov v majetku NSK za súkromný penzión v obci Radava.



NSK chce v objekte vybudovať zariadenie pre týrané ženy a deti. Podľa poslanca za SaS Alojza Hlinu prišiel kraj touto zámenou o päť miliónov eur, keď vymenil spolu päť hektárov pozemkov v centre Nových Zámkov a v Šuranoch neďaleko budúceho priemyselného parku za penzión Fonte v Radave. Ten bol ohodnotený na takmer 1,3 milióna eur, no podľa opozičného poslanca ho vlani majitelia ponúkali na realitných portáloch za 799.000 eur.



Podľa krajskej poslankyne Moniky Kolejákovej dva expertné tímy dospeli k názoru, že znalecký posudok na pozemky NSK nezodpovedá aktuálnej cene za štvorcový meter a je výrazne nižší, ako je reálna cena pozemkov. „Dochádzame k sume 5,9 milióna eur za pozemky verzus 1,3 milióna eur za penzión. Znalecký posudok predložený v materiáli oberá NSK o 4,6 milióna eur,“ uviedla pred časom Kolejáková.



Becík obvinenia už v minulých dňoch odmietol a podal trestné oznámenie na Hlinu za ohováranie. V reakcii na trestné oznámenie, ktoré na neho podala SaS, tiež pripomenul, že zámenu pozemkov za penzión schválilo Zastupiteľstvo NSK 38 hlasmi zo 49 prítomných poslancov. „Kraj vďaka tomu spustí priamu pomoc týraným ženám. Aby to bolo možné, potreboval NSK objekt, v ktorom nájdu svoje útočisko. A aby zaň kraj nemusel platiť, získal ho výmenou za pozemky, ktoré riaditelia našich škôl vyhlásili za nepotrebné,“ zdôraznil Becík.



V reakcii pripomenul, že NSK postupoval podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval súdny znalec s okrúhlou pečiatkou. „Ten ohodnotil nadobudnutý objekt na 1.350.000 eur a v druhom posudku majú nepotrebné pozemky kraja hodnotu 1.200.000 eur. V ktorom vesmíre je medzi týmito dvoma sumami rozdiel päť miliónov eur v neprospech NSK? To už naozaj dnes môže hocikto povedať hocičo a špiniť tak meno všetkých 38 poslancov, ktorí za pomoc týraným ženám hlasovali?“ pýta sa Becík v reakcii na trestné oznámenie SaS.