< sekcia Regióny
B. Bieleková vystavuje svoj svet Medzi nebom a zemou
Bieleková je rodáčka z Bratislavy, umeniu sa venuje od detstva, najskôr pod vedením Ivana Hrma na Základnej umeleckej škole Hálkova, neskôr popri štúdiu na Stavebnej fakulte STU.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - V bratislavskej Galérii Starý Avion sa predstavuje Beatrix Bieleková s autorskou výstavou Medzi nebom a zemou, ktorá sprístupňuje jej súčasnú maliarsku tvorbu. „Kolekcia obrazov odhaľuje svet, v ktorom sa stretáva technická presnosť s intuitívnou hrou farieb, svetla a materiálu,“ uvádza galéria k výstave, ktorú si verejnosť môže pozrieť do 26. novembra.
Bieleková je rodáčka z Bratislavy, umeniu sa venuje od detstva, najskôr pod vedením Ivana Hrma na Základnej umeleckej škole Hálkova, neskôr popri štúdiu na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. „Technické vzdelanie jej dalo zmysel pre detail, ktorý dnes spája s intuitívnym experimentovaním. Profesijne pôsobí v stavebníctve, maľovanie však vníma ako formu psychohygieny a vnútorného ukotvenia,“ približuje galéria autorku, ktorá podľa vlastných slov tvorí z potreby radosti a rovnováhy. „Obrazy sú odrazom môjho vnútra, mojich pocitov, nálad a myšlienok, ktoré chcem preniesť na plátno. Verím, že moje obrazy pohladia dušu návštevníkov,“ dodala Bieleková.
Zameriava sa na maľbu, kresbu, šitie modelov, interiérových doplnkov či bižutérie. V posledných rokoch sa sústreďuje na reliéfne maľby vytvárané technikou fluid art. „Farbu neaplikuje štetcom, ale liatím, fúkaním či otáčaním plátna. K akrylovým zmesiam pridáva pouring médium, silikónový olej a metalické prášky. Povrch dotvára pastami a kontúrami a na záver zalieva vrstvou epoxidovej živice,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Ľuba Suchalová Harichová proces, ktorého výsledkom sú kompozície plné lesku a svetelných vrstiev. „V nich sa trblietky, metalické pigmenty a zrkadlové úlomky premieňajú na reliéfne štruktúry pripomínajúce prírodné úkazy.“
Bieleková sa podľa kurátorky rozhodla premeniť svoju technickú zručnosť a presnosť na tvorivý experiment s materiálom, farbou a so svetlom. „Pracuje s materiálmi, ktoré jej umožňujú skúmať hranice medzi pevnou štruktúrou a tekutosťou, medzi leskom a matom. Každé dielo vzniká trpezlivou prácou, často na malom stole v jej byte, kde sa sústreďuje len na seba, svoje vnútro a prírodu, ktorá ju inšpiruje. Diela sú jej osobným denníkom radosti z tvorenia - nie o dokonalosti, ale o zážitku, okamihu, iskre,“ dodáva Suchalová Harichová.
Bieleková je rodáčka z Bratislavy, umeniu sa venuje od detstva, najskôr pod vedením Ivana Hrma na Základnej umeleckej škole Hálkova, neskôr popri štúdiu na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. „Technické vzdelanie jej dalo zmysel pre detail, ktorý dnes spája s intuitívnym experimentovaním. Profesijne pôsobí v stavebníctve, maľovanie však vníma ako formu psychohygieny a vnútorného ukotvenia,“ približuje galéria autorku, ktorá podľa vlastných slov tvorí z potreby radosti a rovnováhy. „Obrazy sú odrazom môjho vnútra, mojich pocitov, nálad a myšlienok, ktoré chcem preniesť na plátno. Verím, že moje obrazy pohladia dušu návštevníkov,“ dodala Bieleková.
Zameriava sa na maľbu, kresbu, šitie modelov, interiérových doplnkov či bižutérie. V posledných rokoch sa sústreďuje na reliéfne maľby vytvárané technikou fluid art. „Farbu neaplikuje štetcom, ale liatím, fúkaním či otáčaním plátna. K akrylovým zmesiam pridáva pouring médium, silikónový olej a metalické prášky. Povrch dotvára pastami a kontúrami a na záver zalieva vrstvou epoxidovej živice,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Ľuba Suchalová Harichová proces, ktorého výsledkom sú kompozície plné lesku a svetelných vrstiev. „V nich sa trblietky, metalické pigmenty a zrkadlové úlomky premieňajú na reliéfne štruktúry pripomínajúce prírodné úkazy.“
Bieleková sa podľa kurátorky rozhodla premeniť svoju technickú zručnosť a presnosť na tvorivý experiment s materiálom, farbou a so svetlom. „Pracuje s materiálmi, ktoré jej umožňujú skúmať hranice medzi pevnou štruktúrou a tekutosťou, medzi leskom a matom. Každé dielo vzniká trpezlivou prácou, často na malom stole v jej byte, kde sa sústreďuje len na seba, svoje vnútro a prírodu, ktorá ju inšpiruje. Diela sú jej osobným denníkom radosti z tvorenia - nie o dokonalosti, ale o zážitku, okamihu, iskre,“ dodáva Suchalová Harichová.