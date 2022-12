B. Bober: Boh nám vo svojom synovi dáva najavo, ako veľmi nás miluje

Košice 25. decembra (TASR) - Boh nám vo svojom synovi narodenom z Panny Márie dáva najavo, ako veľmi nás miluje a čo všetko je pre nás pripravený urobiť. V homílii počas polnočnej svätej omše v Dóme svätej Alžbety v Košiciach to povedal košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Pripomenul tiež, že polnočná svätá omša patrí k nášmu dedičstvu, viere a zvykom.



"Mnohí ľudia práve na polnoc očakávajú také prehovorenie Boha do ich duše, do ich životov. Chcem vám popriať, aby i táto chvíľa bola takáto, aby Ježiš Kristus, ktorý sa vtelil skrz Ducha Svätého do Márie Panny a narodil sa nielen ako človek, ale ako Boží Syn, prehovoril ku každému jednému z nás," povedal v úvode svätej omše Bober.



Prítomných vyzval, aby do polnočnej svätej omše zahrnuli všetkých tých, ktorí voči nim počas celého roka konali dobro, s ktorými dobre žijú a pestujú lásku a priateľstvo.







"Myslite aj na tých, ktorí vám v niečom ublížili. Odpusťte, je to veľmi dôležité, pretože Boh môže vypočuť len človeka, ktorý je zmierený so sebou a s inými. Uznajme preto svoje hriechy, očistime sa, aby Božie slovo vpadlo do našej duše a Eucharistia aby posilnila našu vieru," povedal arcibiskup.



"Boh vo svojom synovi narodenom z Panny Márie nám dáva najavo, ako veľmi nás miluje a čo všetko je pripravený urobiť i podstúpiť, len aby nám ukázal cestu k svetlu a k večnosti. Miliónom ľudí už zahorelo srdce pri pohľade na toto Božské dieťa. Aj dnes v tejto svätej noci sa mnohí hriešnici pri pohľade na malého Ježiška obrátia. Mnohí mystici a budúci svätci zažijú v dnešnej svätej noci dotyk Boha a práve v tom je dnešná noc taká mocná, príťažlivá a svätá," dodal Bober.



Slávnosť Narodenia Pána, ktorá je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkevným sviatkom, slávi v nedeľu väčšina kresťanov na Slovensku i vo svete.