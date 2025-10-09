< sekcia Regióny
B. Bober vyjadril sústrasť pozostalým po nehode na Horehroní
Pri tragickej nehode medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober prijal s hlbokým zármutkom správu o stredajšej (8. 10.) tragickej dopravnej nehode na Horehroní, pri ktorej prišlo o život šesť ľudí. V mene Katolíckej cirkvi na Slovensku aj Rady pre Rómov a menšiny KBS vyjadril sústrasť všetkým pozostalým, príbuzným a obyvateľom obce Šumiac. Modlí sa aj za uzdravenie sedemročného chlapca, ktorý tragédiu prežil a bojuje o svoje zdravie.
„Táto udalosť nás všetkých bolestne zasiahla. V čase, keď slová nestačia, ostáva len ticho, modlitba a spolupatričnosť. V týchto chvíľach si uvedomujeme krehkosť ľudského života a potrebu stáť jeden pri druhom – ako spoločenstvo, ktoré drží spolu v utrpení i nádeji,“ uviedol košický arcibiskup metropolita Bober.
Pri tragickej nehode medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Ďalší účastník nehody, sedemročný chlapec, bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. V obci v súvislosti s tragédiou vyvesili čiernu vlajku, na pomoc pozostalým zriadia transparentný účet.
