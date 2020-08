B. Brinková: Andy Warhol reprezentuje silný vzťah Slovenska a USA

Humenné 18. augusta (TASR) – Osobnosť výtvarníka Andyho Warhola reprezentuje silný vzťah medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Povedala to veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brinková počas svojej návštevy v Humennom. V utorok sa tu stretla s primátorom mesta a prezrela si renesančný kaštieľ, na stredu má naplánované stretnutie s primátorkou Sniny a výlet do Národného parku Poloniny.



"Som veľká fanúšička Andyho Warhola. Úprimne, toto múzeum (Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, pozn. TASR) mi robí česť. Nie sme ešte na konci s naším rokovaním a vyjednávaním, ale požičajú mi niekoľko diel Andyho Warhola do mojej rezidencie. So zbierkou z Ameriky to bude výkladnou skriňou tohto silného vzťahu," vyznala sa Brinková. Poukázala pritom jednak na skutočnosť, že Spojené štáty boli jednou z krajín, ktoré pomohli vzniku Československa, a tiež na "obrovské množstvo ľudí" z východného Slovenska, ktorí do USA emigrovali a "pomohli ich budovať".



Týždenný pobyt na východe Slovenska venuje Brinková podľa svojich slov stretnutiam so zástupcami samospráv a predstaviteľmi súkromných spoločností, ale i spoznávaniu odlišností medzi hlavným mestom a regiónmi na východnom Slovensku. "Rozdielnosti pre mňa posilňujú dôležitosť, aby sa Spojené štáty snažili spájať a stretávať s ľuďmi nielen v Bratislave, ale v celej krajine," uviedla. Ako doplnila, na stretnutiach sa zaujíma o problémy, ktorým obyvatelia regiónov čelia, o možnosti ich rozvoja i o možnosti pomoci zo strany Spojených štátov. "Zaujímala sa o oblasť ekonomickú, ale tiež školstvo, problémy majority a minority a tiež regionálneho rozvoja," priblížil primátor Humenného Miloš Meričko s tým, že Brinkovú požiadal i o možnosť sprostredkovať stretnutie s americkými investormi, predovšetkým v oblasti IT.