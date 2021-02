Zvolen má pri udržateľnom mestskom rozvoji viac času na rozhodnutie

Banská Bystrica 4. februára (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) predĺžilo termín podania vstupných správ o vytvorení územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) pre mestá Banská Bystrica a Zvolen do 15. februára. Na štvrtkovom brífingu to povedal štátny tajomník ministerstva Vladimír Ledecký (Za ľudí).



„Veľmi nám záleží na tom, aby každé jedno územie UMR bolo podporené. Preto sme predĺžili tento termín pre mesto Banská Bystrica a Zvolen do 15. februára, kde nasledujú rokovania so zástupcami Európskej komisie,“ vyhlásil Ledecký. V materiáloch ministerstva investícií sa hovorí o vytvorení spoločného UMR týchto miest, Banská Bystrica však trvá na vytvorení vlastného UMR.



Ledecký poznamenal, že vytvorenie spoločného UMR nie je politickým, ale odborným rozhodnutím. Odborníci z ministerstva podľa jeho slov pri tvorbe metodiky vychádzali z územno-plánovacej dokumentácie a rôznych rozvojových dokumentov, akým je napríklad Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. „Je tam jasne definované, ktoré územia sú národného významu. Ide o tri územia a jedno z nich je Banská Bystrica a Zvolen,“ povedal Ledecký.



Ledecký tvrdí, že on ani ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) nemôžu zaručiť, aký výsledok prinesie, ak sa Banská Bystrica a Zvolen v rámci UMR rozhodnú postupovať samostatne. „Predpokladám, že nech sa rozhodnú akokoľvek, znova sa to dostane na úroveň komunikácie medzi našim ministerstvom a zástupcami Európskej komisie,“ vysvetlil Ledecký. Ako dodal, osobne nepripúšťa možnosť, že by UMR v Banskej Bystrici nebol.



Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko po tlačovom brífingu štátneho tajomníka Ledeckého opäť potvrdil postoj mesta postupovať v rámci UMR samostatne. Metodika ministerstva investícií má podľa jeho slov len odporúčací charakter. „Pani ministerku som v našom rozhovore vyzval, aby bojovala za naše mestá. Myslím si, že ak sa rozhodne bojovať a presadiť samostatné UMR je to v jej silách,“ vyhlásil Nosko. Tvrdí, že ak v minulosti padlo nejaké rozhodnutie na politickej úrovni, mali byť samosprávy kontaktované a zapojené do diskusie o vízii regiónu už od začiatku.