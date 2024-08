B. Bystrica aj tento rok poskytne štipendium z Fondu Andreja Hanzlíka

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) - Mesto Banská Bystrica aj tento rok poskytne štipendium pre študentov stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia z Fondu Andreja Hanzlíka.



Ako informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, podmienky poskytovania finančného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o štipendijnom Fonde Andreja Hanzlíka. Žiadosť spolu s prílohami je potrebné doručiť na klientske centrum mestského úradu do 15. septembra.



"O štipendium sa môžu uchádzať stredoškoláci a vysokoškoláci s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, ktorí dosiahli v predchádzajúcich dvoch rokoch priemerný prospech do 2,0," vysvetlil Strelec.



Podmienkou taktiež je, aby spoločne posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresiahli dvojnásobok súm stanovených v zákone o životnom minime. Ďalšia súvisí s tým, že žiadateľ sa po ukončení štúdia zaväzuje vrátiť minimálne na dva roky do mesta pod Urpínom.



"Pri posudzovaní štipendia sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru, ako aj na sociálne a majetkové pomery žiadateľa," podotkol Strelec s tým, že úplné znenie VZN a vzor žiadosti o štipendium nájdu uchádzači na webovej stránke mesta.



Štipendijný fond nesie meno slovenského právnika a verejného činiteľa Andreja Hanzlíka. V rokoch 1923 až 1927 zastával pozíciu starostu Banskej Bystrice. Zaslúžil sa o výstavbu viacerých reprezentačných budov v meste. Rodák z Radvane podporoval nadaných žiakov zo sociálne slabých rodín, za čo získal označenie "advokát chudobných".



Samospráva udeľuje štipendium od roku 2009. Doteraz bolo celkovo podporených 52 študentov stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mesto poskytlo za 15 rokov na štipendium zo svojho rozpočtu financie v celkovej výške 42.464 eur. Niektorí študenti boli podporení v jednotlivých školských rokoch opakovane.