V B. Bystrici môžu bezdomovci počas mrazivej noci prespať v ZŠ

Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Ľudia bez domova v Banskej Bystrici môžu počas mrazivej zimy využívať nocľaháreň Večierka a ohrevňu, ktoré sa nachádzajú v objektoch mesta na ulici Pod Urpínom v zriaďovateľskej pôsobnosti banskobystrického územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK). Hoci ich kapacity dlhodobo postačujú, samospráva pripravila aj ďalšiu alternatívu. V prípade potreby sprístupní v noci i priestory v bývalej Základnej škole (ZŠ) Magurská. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto pod Urpínom poskytuje sociálne služby krízovej intervencie nepretržite a v spolupráci aj s inými subjektmi pracuje s bezdomovcami systémovo počas celého roka. Pred viac ako 30 rokmi bolo jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré pre nich zriadilo nocľaháreň a začalo sa im venovať na profesionálnej úrovni.



"Na tohtoročnú zimu sme pripravení. Stále platí, že ak príslušníci mestskej polície (MsP) na základe vlastných obhliadok v teréne alebo podnetov od obyvateľov nájdu osobu v ohrození, stotožnia ju a oboznámia, kde môže prečkať zimu. Ak bude vystavená zlému počasiu, nebude si vyžadovať hospitalizáciu a bude súhlasiť s prevozom do ohrevne, spolupracujeme so zdravotnou dopravnou službou, ktorá zabezpečí jej prevoz," vysvetlil vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein.



Nocľaháreň a ohrevňu môžu využívať len tí bezdomovci, ktorí vedia dodržiavať pravidlá.



"Pri náleze človeka bez zjavných vonkajších poranení, ktorý prejaví záujem o pomoc, je možné ho doviezť do našich zariadení. Môže byť aj pod vplyvom alkoholu, v žiadnom prípade však nesmie byť fyzicky agresívny. Poskytneme mu možnosť dočasného pobytu vo vyhriatej miestnosti, prístup k sociálnym zariadeniam a teplý nápoj," doplnil koordinátor pre krízové riadenie a humanitárnu pomoc SČK Lukáš Longauer.



V Banskej Bystrici pomáhajú aj neštátne a dobrovoľnícke subjekty, napríklad Slovenská katolícka charita - diecéza Banská Bystrica, Misijné hnutie, komunita Sant'Egidio či Centrum komunitného organizovania (CKO).



"Práve so zástupcami Sant'Egidio a CKO sme sa stretli, pretože z ich strany odznieva požiadavka na posilnenie kapacít pre ľudí bez domova počas zimy a vybudovanie vyhrievaného nízkoprahového stanu. My vieme zabezpečiť materiálno-technické vybavenie a na základe ich vyjadrení na mestskom zastupiteľstve sme očakávali, že nám budú nápomocní s vykonávaním dohľadu nad režimom a fungovaním stanu. Na spoločnom stretnutí sme zistili, že na takúto pomoc sa spoľahnúť nemôžeme. Napriek tomu sme našli spôsob, ako prevádzku nízkoprahovej dočasnej nocľahárne v prípade potreby zabezpečíme," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Ak by priestory na ulici Pod Urpínom boli plne obsadené, mesto sprístupní bývalú ZŠ Magurská. Na dodržiavanie poriadku by dohliadala MsP.