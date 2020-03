Akadémia umení v B. Bystrici kvôli koronavírusu preruší výučbu

Banská Bystrica 9. marca (TASR) – Akadémia umení (AU) v Banskej Bystrici, podobne ako iné slovenské vysoké školy, od pondelka až do 22. marca v súvislosti so šírením nového koronavírusu prerušila prezenčnú formu vzdelávania. TASR o tom informovala Danica Šimková z AU s tým, že vzdelávací proces na všetkých troch stupňoch a formách štúdia sa bude v uvedenom období uskutočňovať inými vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt. Umelecko-pedagogická činnosť sa bude realizovať formou tzv. home office.



"Vedenie AU odporúča študentom ubytovaným v študentskom domove, s výnimkou zahraničných, aby počas prerušenia vzdelávania opustili internát a toto obdobie strávili v domácom prostredí," konštatovala Šimková.



Vedenie akadémie odporúča všetkým zamestnancom a študentom necestovať do zahraničia. V záujme ochrany zdravia svojich pracovníkov a študentov ruší všetky verejné hromadné podujatia, zasadnutia akademických a samosprávnych orgánov.



V Banskobystrickom samosprávnom kraji je situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu nateraz priaznivá. Všetci sledovaní izolovaní pacienti majú negatívne výsledky. Informovali o tom v pondelok odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, regionálny hygienik Cyril Klement a epidemiologička Mária Avdičová na stretnutí krízového štábu mesta Banská Bystrica.



K podobnému kroku ako AU pristúpila v pondelok aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.