Augustová smršť zničila v Banskej Bystrici 900 stromov

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) – Veterná smršť, ktorá v polovici augusta zasiahla mesto Banská Bystrica, zničila 900 stromov. Záchranné práce na odstránení kalamity sa doteraz vyšplhali na sumu vyše 77.000 eur. Informoval o tom banskobystrický primátor Ján Nosko na sociálnej sieti.



„Smršť, ktorej následky odstraňujeme dodnes, okrem strhnutých striech a poškodených automobilov spôsobila veľké škody na mestskej zeleni. Celkovo bolo zničených až 900 kusov stromov, pričom z tohto počtu muselo byť vyrúbaných 444 a ďalších 456 stromov odborne ošetrených. Najhoršie na tom boli smreky, ktoré tvorili približne 55 percent z celkového počtu, ďalej vŕby a borovice,“ reagoval Nosko.



Podľa neho škody na lesných porastoch, cestách a vodnom žľabe Rakytovo v spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica predstavujú sumu ďalších 84.000 eur.



„Od 17. augusta do polovice septembra bolo denne v teréne v priemere 53 pracovníkov Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), ktorí odpracovali 23 dní, z toho tri soboty a jednu nedeľu. S prácami budú pokračovať do začiatku októbra. S odstraňovaním kalamity v jednotlivých lokalitách pomáhalo päť externých firiem zameraných aj na výškové práce, desiatky odsúdených, zamestnanci Podniku medzitrhu práce a kus roboty urobili profesionálni i dobrovoľní hasiči. Medzi najviac postihnuté oblasti patrili ulice Tulská, Severná, mestský park, Starohorská ulica a Jelšový hájik," zdôraznil primátor.



Spoločenská hodnota časti vyrúbaných drevín dosahuje 395.000 eur, celková suma za všetkých 444 kusov bude známa po ukončení všetkých prác v priebehu dvoch až troch týždňov.



Ako Nosko zhrnul, zrealizovalo sa 272 vývozov kalamitného dreva, teda konárov a zvyškov koreňov na skládku, čo predstavuje približne 300 ton. Do areálu ZAaRES sa vykonalo 196 dovozov kalamitného dreva na ďalšie spracovanie.



„Chcem veriť, že podobná veterná smršť sa dlho nezopakuje. Po celkovom odstránení kalamity a vyčíslení spoločenskej hodnoty všetkých drevín vypracujeme návrh náhradnej výsadby," dodal primátor.