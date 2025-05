Banskobystrický maratón do večerných ulíc priláka vyše 3000 bežcov

Banská Bystrica 29. mája (TASR) - V Banskej Bystrici sa v sobotu 7. júna uskutoční ďalší ročník tradičného Banskobystrického maratónu. Jediný večerný maratón v strednej Európe prinesie do ulíc mesta viaceré bežecké disciplíny, očakáva sa účasť vyše 3000 pretekárov vrátane viac ako 150 štafetových tímov. TASR o tom za organizátorov informoval Peter Fabok.



„Registrácia stále beží a už teraz vieme, že prekonáme účasť z predošlého ročníka. Blížime sa k pokoreniu hranice 3000 registrovaných účastníkov, s ktorými príde zažiť dobeh po zotmení viac než 10.000 divákov,“ uviedol Miroslav Štrba z organizačného tímu.



Banskobystrický maratón je tretím najväčším maratónom na Slovensku a jediným večerným maratónom v strednej Európe. Na trati v uliciach mesta sa bežci stretnú vo viacerých disciplínach, okrem maratónu sa bude bežať aj polmaratón, desaťkilometrová či päťkilometrová vzdialenosť. Súčasťou podujatia je aj štafeta, na štart sa postaví viac ako 150 trojčlenných tímov. O bezproblémovú organizáciu a priebeh pretekov sa postará takmer 300 dobrovoľníkov.



„Aby sme mali istotu, že bežcom poskytneme zázemie a servis na úrovni medzinárodného hromadného podujatia, venujeme sa náboru a práci s dobrovoľníkmi celoročne. Bez ich zanietenia a nezištnej pomoci by sme tak personálne náročnú akciu nevedeli realizovať,“ skonštatovala hlavná koordinátorka dobrovoľníkov Alexandra Abtová.



S Banskobystrickým maratónom sa spájajú aj dopravné obmedzenia. V sobotu 7. mája budú od 16.00 h do polnoci uzavreté cestné komunikácie na Sládkovičovej ulici a Námestí Ľudovíta Štúra v Radvani. Úplne uzavretá bude Kalinčiakova ulica, vodiči sa nedostanú ani na veľký kruhový objazd pri obchodnom centre Na troskách.



„Uzavretá bude aj cesta I/66 od Štadlerovho nábrežia po Námestie Slobody, aj Námestie Slobody a výjazdy naň zo susediacich vnútroblokov. Ulica na Troskách od malého po veľký kruhový objazd bude uzavretá už od 13.00 h,“ priblížili organizátori s tým, že spoje MHD budú počas konania podujatia premávať po obchádzkových trasách podľa náhradného grafikonu.



Súčasťou Banskobystrického maratónu budú od utorka 3. júna aj kultúrno-športové aktivity na Starej tržnici v centre mesta. Pripravený je krátky spoločný beh, diskusie či hudobný program.