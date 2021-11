B. Bystrica a Banskobystrický kraj chcú získať do majetku dom kultúry

Banská Bystrica 15. novembra (TASR) – Dom kultúry na Námestí slobody v Banskej Bystrici chcú Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a mesto získať do vlastníctva a zrekonštruovať ho. Informovali o tom v pondelok šéf BBSK Ján Lunter a primátor mesta Ján Nosko s tým, že už podpísali memorandum.“ reagoval na otázku TASR Nosko.“ reagoval predseda BBSK Ján Lunter.Pôvodný vlastník OZ KOVO v roku 2007 predal kultúrny stánok súkromnému developerovi a od roku 2013 chátra.“ reagoval primátor Ján Nosko.Mesto by prevádzkovalo kultúrno-spoločenskú sálu, ktorú by využívalo na organizovanie podujatí. Komorné divadlo, kinosála a administratívne priestory by patrili BBSK." zdôraznil šéf kraja Lunter s tým, že celý proces rekonštrukcie odhaduje na osem rokov.Podľa Noska zámer zapadá do plánu komplexne obnoviť lokalitu Námestia slobody.