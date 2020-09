Bábkoherci pomohli deťom prekonať strach z nástupu do školských lavíc

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) – Len na jednej zo slovenských základných škôl, ktoré 2. septembra otvárali svoje brány, asistovali prváčikom herci a herečky z Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici. Bola to banskobystrická ZŠ Slobodného slovenského vysielača, kde 47 detí zažilo divadelné otvorenie nového školského roka. TASR o tom vo štvrtok informovala Monika Tatarková z BDnR.



„Spolu so svojimi rodičmi a pedagogickým zborom sa stretli na školskom ihrisku obkolesenom stromami na Ulici Terézie Vansovej. Tam na nich čakali herečka Anna Hajduková a herec Andrej Polakovič, aby ich vyprevadili na púť do školských lavíc a ponúkli im divadelné počty, kreslenie a rýmovanie vrátane dobrých rád do školy vo forme zábavného rapu. Nechýbala ani klasika Bola raz jedna trieda," priblížila Tatarková s tým, že boli aj divadelné konfety.



Podľa nej scénické otvorenie nového školského roku zbavilo strachu všetkých malých bojkov a dodalo radosť aj tým, ktorým v tej chvíli bolo smutno za rodičmi.