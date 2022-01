Bežkári a korčuliari si môžu zašportovať aj na banskobystrickej pláži

Banská Bystrica 12. januára (TASR) – Zasnežovaný okruh okolo jazera v areáli plážového kúpaliska v centre Banskej Bystrice od stredy sprístupnili verejnosti. V prevádzke je v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h, počas víkendov od 9.00 do 17.00 h. Vo večerných hodinách bude osvetlený. Informovala o tom mestská spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Banská Bystrica na sociálnej sieti.



„Mrazy v posledných dňoch konečne umožnili okruh kompletne zasnežiť a upraviť. Popri takých lokalitách, akými sú Osrblie a Štrbské pleso, sme iba tretí areál na Slovensku, kde je možné bežkovať na technickom snehu. Okruh budeme upravovať každý deň po 20.00 h, a preto prosíme, aby sa tam bežkári v tom čase už nenachádzali,“ uviedli pracovníci ZAaRES s tým, že kým nenapadne na horách sneh, ratrak zostane v meste. Potom trať budú upravovať skútrom.



Základný okruh má dĺžku 800 metrov, počas tejto noci zasnežovali pracovníci odbočky, čím sa predĺžil takmer na tisíc metrov.



„Vzhľadom na obmedzené možnosti bežkovania v kopcoch v okolí Banskej Bystrice predpokladáme veľkú návštevnosť areálu zimných športov na plážovom kúpalisku. Prosíme o ohľaduplnosť a vzájomný rešpekt pri pohybe na bežkách. Vstup so psom je zakázaný,“ zdôraznila mestská spoločnosť ZAaRES.



Pre korčuliarov sprístupnila už aj jazero v areáli pláže. „V noci na stredu poriadne prituhlo, a tak ľad na jazere dosiahol potrebnú hrúbku na to, aby sme časť jazera sprístupnili verejnosti na korčuľovanie. Prosíme o rešpektovanie zábran, pások a pokynov našich zamestnancov či strážnej služby ohľadom pohybu,“ zdôraznila ZAaRES s tým, že prvoradá je bezpečnosť. Očakáva zvýšenú návštevnosť korčuliarov a bežkárov.