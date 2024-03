Bežkári aj ZAaRES majú za sebou asi najskorší koniec zimnej sezóny

Banská Bystrica 18. marca (TASR) - V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi si milovníci lyžovania užili bežkárske trate v horách okolo Banskej Bystrice pomerne kratšie obdobie. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré sa starali o údržbu tratí, tvrdia, že majú za sebou asi najskorší koniec zimnej sezóny. Navyše, okruh na plážovom kúpalisku v centre mesta sa nepodarilo dať vôbec do prevádzky a pre nedostatočnú hrúbku ľadu ani jazero, na ktoré sa tešili banskobystrickí korčuliari.



"Hoci sme si v priebehu februára často hovorili, že zima nemôže skončiť tak skoro, a že aspoň v marci sa ešte na nejaký čas vráti, dnes už vieme, že sa tak nestane. Aspoň jej začiatok prišiel o niečo skôr, už na prelome novembra a decembra. Prvýkrát vyrazila naša technika na okruh okolo Jelenskej skaly na Šachtičkách 29. novembra, v Kremnických vrchoch sme si na dostatočnú vrstvu snehu pre ratrak počkali do 7. decembra," zhodnotila zimnú sezónu 2023/2024 mestská organizácia ZAaRES.



Sezóna v Kremnických vrchoch trvala iba 77 kalendárnych dní, úseky tratí upravovali do 21. februára. Počas tohto obdobia vyrazil ratrak do terénu v priemere každý druhý deň. Najčastejšie sa robili trate na Skalku a na Hostinec. O tom, aká netradičná bola táto zima, svedčí napríklad aj úprava štadióna na Králikoch, ktorá trvala len tri týždne. Naposledy štadión dokázali upraviť 28. decembra.



"Celkovo ratrak najazdil 1243 kilometrov, čo predstavuje vyše 180 motohodín a spotreboval vyše 3000 litrov nafty. Veľkú väčšinu úprav sme robili počas noci," zhrnul ZAaRES.



Údržba tratí v Starohorských vrchoch sa skončila už 2. februára. Do konca decembra technika vyrazila spolu 11-krát. "Po novom roku snehové podmienky dovolili upraviť trate už iba štyri razy. Náš skúter a ratrak Parksnow Donovaly spolu najazdili asi 450 kilometrov," dodal na sociálnej sieti ZAaRES.