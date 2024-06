B. Bystrica buduje parkovacie miesta, karty bude vydávať od 15. júla

Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Rezidentské zóny fungujú v Banskej Bystrici viac ako desať rokov, je ich šesť a od 1. septembra k nim pribudnú ďalšie, na sídlisku Podlavice, Uhlisku a na Severnej a Bakossovej ulici. Samospráva už začala aj so stavebnými prácami súvisiacimi s ich zriadením. V Podlaviciach aktuálne buduje nové parkovacie miesta.



Ako v stredu konštatoval primátor Ján Nosko, mesto sa v týchto lokalitách prioritne zameria na nočnú reguláciu parkovania, teda v čase od 17.00 do 7.00 h. Zvýhodnení budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste na základe rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV. Na každú domácnosť alebo prevádzku budú môcť byť vydané maximálne dve karty. O jej vydanie možno požiadať od 15. júla, keď vstúpi do platnosti všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, ktoré v utorok (25. 6.) schválili mestskí poslanci.



"Počas leta pracujeme na stavebno-technických úpravách, dobudujeme nové parkovacie miesta, aby k 1. septembru bolo všetko pripravené. Celková investícia do regulácie parkovania, čo sa týka týchto úprav i jej technických prostriedkov potrebných na monitorovanie a kontrolu, je zhruba na úrovni 700.000 eur," uviedol Nosko s tým, že regulácia parkovania je jediným nástrojom, ako urobiť s autami na sídliskách poriadok.



Kontrolu dodržiavania pravidiel v rezidentských zónach budú vykonávať mestskí policajti. Pre vyššiu efektívnosť mesto plánuje zakúpiť aj skenovacie vozidlo.



Podľa prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka o rezidentskú parkovaciu kartu sa dá požiadať prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta, cez ktorú si obyvatelia rýchlo a jednoducho z pohodlia domova založia konto občana a následne vybavia všetko potrebné súvisiace s parkovaním. Možnosť získať túto kartu bude aj v klientskom centre magistrátu. Vydajú ju len žiadateľovi, ktorý nemá v deň podania žiadosti evidovaný nedoplatok voči mestu.



"Pred spustením nových rezidentských zón plánujeme počas augusta organizovať asistovanú registráciu v základných školách priamo v mestských častiach, ktorých sa to týka, aby sme to obyvateľom čo najviac uľahčili," doplnil Gajdošík.



Každý, kto získa rezidentskú kartu, má oprávnenie zaparkovať kdekoľvek vo vytvorenej rezidentskej zóne. Najlacnejšiu budú môcť získať obyvatelia s trvalým pobytom v danej zóne, pričom za prvé vozidlo pôjde o poplatok 20 eur za rok, za druhé 100 eur za rok. Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí však majú trvalé bydlisko v Banskej Bystrici a zároveň majú vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, budú mať nárok získať rezidentskú kartu za 100 eur na rok. Ľudia bez trvalého pobytu v meste, ktorí majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, si budú môcť zakúpiť iba najdrahšiu rezidentskú kartu v sume 300 eur za vozidlo na rok.



Poplatky vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest alebo rekonštrukcie ciest a chodníkov.