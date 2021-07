Gastroprevádzky lákajú na terasy banskobystrického námestia aj videom

Banská Bystrica 5. júla (TASR) – Gastroprevádzky majú za sebou pre koronakrízu najťažší rok v histórii. Až 229 dní trvalo, kým mohli tie banskobystrické opäť naplno otvoriť svoje priestory pre zákazníkov. V meste pod Urpínom sa niektorí miestni podnikatelia rozhodli zverejniť video, ktorým chcú vrátiť atmosféru terasám v centre mesta na Námestí SNP a presvedčiť ľudí, aby dovolenku trávili v srdci Slovenska. TASR o tom informoval mestský poslanec, člen komisie cestovného ruchu Matúš Molitoris.



„Minulý rok bol pre gastro ťažký. Nebolo to len o zatvorených interiéroch, ale aj o obrovskej neistote, ktorá prichádzala s rastúcimi neplánovanými nákladmi a neustále sa meniacimi nariadeniami. Ak týždne plánujete riešenie, ktoré už na druhý deň neplatí, máte minimálnu motiváciu ísť ďalej,“ reagoval Martin Repaský, predseda Cechu hostinských, s tým, že celá táto skúška trvala dlho a nejeden miestny podnik zažil neľahké časy spojené so zvýšenými dlhmi, stratou personálu alebo ukončením prevádzky.



Pandemická situácia sa po dlhom čase dostáva pod kontrolu, gastrosegmentu svitá podľa jeho slov nádej, a tak Cech hostinských v spolupráci so spoločnosťou Doubles pripravili krátke video, v ktorom pozývajú všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta na „la dolce vita“ zážitok na banskobystrickom Námestí SNP.



„Uplynulý rok nám ukázal, že krásnym ho robia práve terasy plné ľudí a atmosféra, ktorú si tu spoločne dokážeme vytvoriť. Gastro je hlavne o ľuďoch, preto budeme radi, ak ich na terasách uvidíme čo najviac,“ dodal Repaský.



„Video je oslavou a zároveň pozvánkou na užívanie si voľných chvíľ na terasách Banskej Bystrice. Mnohí stále zvažujeme, ako bezpečne prežiť letnú dovolenku, tak prečo si ju neužiť práve v srdci Slovenska?“ doplnil Molitoris.