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Vodiči MHD v Banskej Bystrici majú pokyn používať klimatizáciu
Väčšina trolejbusov klimatizáciou vybavená nie je. Platí, že ak sú vozidlá klimatizáciou vybavené, vodiči ju majú používať.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júna (TASR) - Nasadzované autobusy v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Banskej Bystrici sú všetky vybavené klimatizáciou a podľa informácií od dopravcu - Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen, ktorý zabezpečuje MHD v meste pod Urpínom, majú vodiči pokyn ju používať. Pre TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Na sociálnych sieťach sa v týchto horúcich až tropických dňoch množia sťažnosti cestujúcich, že vodiči vo vozidlách banskobystrickej MHD vôbec nepoužívajú klimatizáciu a nechávajú otvorené iba okienka na vozidle. Cestovanie v nich tak pripomína skôr saunovanie. V tejto súvislosti aktivisti preto v pondelok popoludní organizujú akciu Saunovačka MHD, aby upozornili na dlhodobé problémy s MHD v Banskej Bystrici. Z Námestia slobody sa plánujú trolejbusom previezť na Fončordu.
„Väčšina trolejbusov klimatizáciou vybavená nie je. Platí, že ak sú vozidlá klimatizáciou vybavené, vodiči ju majú používať,“ zdôraznila Marhefková.
„Ako správni občania sme sa rozhodli nefrflať, ale využiť to ako bezplatný benefit. Organizujeme spoločnú saunovačku. Prevezieme sa na Fončordu a spoločne zhodnotíme zážitok z prvej spoločnej saunovačky v banskobystrickej MHD. Nezabudnite si doniesť nevyhnutnú výbavu na saunovanie, plachtu a šľapky,“ vyzval na sociálnej sieti aktivista Matej Bučko, ktorý sa už niekoľko rokov venuje problematike MHD v meste pod Urpínom a je iniciátorom petície za lepšiu MHD. Doteraz ju podpísalo vyše 1200 ľudí.
Ako sa v nej uvádza, primátora a mestské zastupiteľstvo žiadajú, aby aktívne využili svoje zákonné právomoci a zabezpečili systematické zlepšenie kvality MHD, ktorá je základnou verejnou službou financovanou z verejných zdrojov. Preto má spĺňať štandard, aký sa očakáva od moderného mesta, a teda byť pohodlná, spoľahlivá a dostupná pre všetkých. Podľa aktivistov napriek existencii platnej zmluvy s dopravcom SAD Zvolen to nezbavuje mesto zodpovednosti za kvalitu objednanej služby.
Na sociálnych sieťach sa v týchto horúcich až tropických dňoch množia sťažnosti cestujúcich, že vodiči vo vozidlách banskobystrickej MHD vôbec nepoužívajú klimatizáciu a nechávajú otvorené iba okienka na vozidle. Cestovanie v nich tak pripomína skôr saunovanie. V tejto súvislosti aktivisti preto v pondelok popoludní organizujú akciu Saunovačka MHD, aby upozornili na dlhodobé problémy s MHD v Banskej Bystrici. Z Námestia slobody sa plánujú trolejbusom previezť na Fončordu.
„Väčšina trolejbusov klimatizáciou vybavená nie je. Platí, že ak sú vozidlá klimatizáciou vybavené, vodiči ju majú používať,“ zdôraznila Marhefková.
„Ako správni občania sme sa rozhodli nefrflať, ale využiť to ako bezplatný benefit. Organizujeme spoločnú saunovačku. Prevezieme sa na Fončordu a spoločne zhodnotíme zážitok z prvej spoločnej saunovačky v banskobystrickej MHD. Nezabudnite si doniesť nevyhnutnú výbavu na saunovanie, plachtu a šľapky,“ vyzval na sociálnej sieti aktivista Matej Bučko, ktorý sa už niekoľko rokov venuje problematike MHD v meste pod Urpínom a je iniciátorom petície za lepšiu MHD. Doteraz ju podpísalo vyše 1200 ľudí.
Ako sa v nej uvádza, primátora a mestské zastupiteľstvo žiadajú, aby aktívne využili svoje zákonné právomoci a zabezpečili systematické zlepšenie kvality MHD, ktorá je základnou verejnou službou financovanou z verejných zdrojov. Preto má spĺňať štandard, aký sa očakáva od moderného mesta, a teda byť pohodlná, spoľahlivá a dostupná pre všetkých. Podľa aktivistov napriek existencii platnej zmluvy s dopravcom SAD Zvolen to nezbavuje mesto zodpovednosti za kvalitu objednanej služby.