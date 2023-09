Chodníková novela sa dotkne piatich lokalít v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Piatich lokalít v Banskej Bystrici sa dotkne takzvaná chodníková novela, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom októbra. Samospráva v nich umiestni dopravné značenie, vďaka ktorému tu bude parkovanie na chodníku možné aj naďalej. V rámci mesta tiež dôjde k zjednosmerneniu niektorých ulíc. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Naše sídliská neboli stavané na taký počet automobilov, s akým sa stretávame v súčasnosti. Tento fakt sa mal pri tvorbe legislatívy vziať do úvahy, no opäť sa potvrdilo, že štát neberie mestá ako rovnocenných partnerov. Na chodníky, ktoré spĺňajú podmienky novej legislatívy, umiestnime dopravné značky, čím umožníme vodičom na nich legálne parkovať. Rovnako, ako iné samosprávy, aj my si uvedomujeme, že to nebude postačovať," skonštatoval primátor Ján Nosko. Ako dodal, navýšenie parkovacích miest je možné dosiahnuť len prostredníctvom realizácie investičných zámerov, čo je však pri súčasnej finančnej situácii náročné.



V súvislosti s chodníkovou novelou odborné útvary samosprávy zmapovali všetky chodníky na území mesta a vytypovali lokality, v ktorých sú parametre zákona splnené. Dopravné značenie bude umiestnené vo vybraných častiach ulice M. M. Hodžu, Kollárovej, Beskydskej, Jegorovovej a Tulskej, parkovať na chodníku tak budú môcť vodiči v týchto lokalitách i od októbra.



Samospráva v snahe eliminovať dopad novely a navýšiť kapacity na parkovanie pristúpi v krátkom čase aj k zjednosmerneniu niektorých ulíc. Týkať sa to bude ulice Na Uhlisku, Timravy, Jesenského, Boženy Nemcovej a Lesná. Dopravno-organizačné opatrenia si však podľa radnice vyžadujú citlivé zhodnotenie, a to najmä z hľadiska obslužnosti príslušného územia, preskupenia dopravného zaťaženia križovatiek či liniek verejnej hromadnej dopravy.



Mesto v súvislosti s chodníkovou novelou pripomína, že chodníky, ktoré v súčasnosti vodiči využívajú na parkovanie, nie je možné považovať za oficiálne parkovacie miesta. Ide najmä o miesta, kde bolo podľa iných legislatívnych ustanovení zakázané parkovanie i doteraz.



"Týka sa to napríklad chodníkov, ktoré sú síce dostatočne široké, no nedá sa k nim dostať priamo z cesty, ale iba súvislou jazdou po chodníku, čo je zakázané. Legalizovať parkovanie na takýchto chodníkoch preto nemôžeme, a to aj napriek tomu, že ich vodiči na tento účel doteraz využívali," dodal Milan Ozdinec z Oddelenia dopravných stavieb Mestského úradu v Banskej Bystrici.



Novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje autám stáť na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov, vstúpila do platnosti vlani v marci. Prechodné obdobie, počas ktorého mali mestá a obce čas sa na túto zmenu pripraviť, sa končí 30. septembra. Mesto Banská Bystrica avizuje, že po vstúpení novely do platnosti budú príslušníci mestskej polície riešiť prípadné porušovanie predpisov prioritne upozornením alebo dohovorom.