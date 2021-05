Banská Bystrica chystá prieskum medzi občanmi o rozvoji športu

Banská Bystrica 14. mája (TASR) – Mesto pod Urpínom pripravuje koncepciu rozvoja športu a chce poznať názor obyvateľov a športových klubov. Plánuje osloviť i riaditeľov škôl, poslancov mestského zastupiteľstva i členov odborných komisií. Výsledkom prieskumu bude aj pasportizácia športových ihrísk zaznamenaná v digitálnej mape mesta. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Banská Bystrica je mestom športu a olympijských víťazov. V roku 2017 niesla titul Európske mesto športu a v roku 2022 bude hostiť najväčšie športové podujatie, aké sa kedy na Slovensku konalo, Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2022. Na to, aby sa šport uberal v meste správnym smerom aj v budúcnosti, potrebuje samospráva poznať názory obyvateľov, športovcov, športových klubov a organizácií, ktoré v ňom pôsobia. Všetky zmysluplné návrhy budú zapracované do vznikajúcej koncepcie.



„Cieľom prieskumu je zistiť potreby športových a záujmových organizácií v jednotlivých oblastiach športu. Koncepcia pomôže rozšíriť ponuku a kvalitu služieb športu, ktoré zabezpečuje mesto a ďalší poskytovatelia, zlepšiť kvalitu športovej infraštruktúry, organizačného zabezpečenia a podujatí. Veríme, že odpovede obyvateľov nám pomôžu zmapovať potreby v jednotlivých lokalitách, v oblastiach voľnočasových aktivít, rekreačného športu a športu pre všetkých,“ zdôraznila koordinátorka koncepcie, vedúca oddelenia športu na magistráte Dana Cibuľková.



Odpovede v prieskume pomôžu samospráve zistiť, na ktoré oblasti by sa mala zamerať, aby boli podmienky na výchovu nových olympionikov a účastníkov ďalších, nielen vrcholových súťaží, čo najlepšie.



Formulár zverejnený na webovej stránke mesta je možné vyplniť do 31. mája, prípadne osobne v klientskom centre.