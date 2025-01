B. Bystrica chystá stretnutie odborníkov k programu rozvoja bývania

Banská Bystrica 13. januára (TASR) - Prvé stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe strategického dokumentu Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2035 sa uskutoční 23. januára v historickej radnici. Samospráva apeluje na odbornú verejnosť, aby sa do tvorby koncepčného materiálu, ktorý určí smerovanie bytovej politiky mesta, aktívne zapojila. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



Cieľom programu rozvoja bývania je reagovať na aktuálne potreby obyvateľov, zabezpečiť lepšiu dostupnosť bývania pre všetky skupiny ľudí a podporiť jeho rozvoj v súlade so zásadami udržateľnosti a moderného urbanizmu. Má sieťovať všetkých aktérov bytovej politiky v meste a každého, kto má k tejto téme čo povedať. Odborné útvary magistrátu v týchto dňoch rozosielajú pozvánky inštitúciám reprezentujúcim rôzne oblasti bývania so žiadosťou o spoluprácu a zapojenie sa do tvorby dokumentu.



"Vedomosti a skúsenosti odborníkov môžu významne prispieť k tvorbe kvalitného a komplexného dokumentu. Pracovná skupina sa bude zaoberať širokou škálou tém vrátane podpory dostupného a sociálneho bývania, obnovy a modernizácie bytového fondu, podpory výstavby nových bytových jednotiek, zlepšenia energetickej efektívnosti budov či riešenia problémov spojených s nedostatočnou bytovou kapacitou," vysvetlila vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania mestského úradu Soňa Kariková.



Ide o organizácie z neziskového sektora, ktoré sa zaoberajú skupinami ohrozenými nedostupnosťou bývania, akými sú zdravotne znevýhodnení, seniori, mladí, ľudia bez domova, rómske komunity alebo obyvatelia tretích krajín. Zároveň ide o developerov, správcovské firmy, realitné kancelárie, architektov, o aktérov z univerzitného prostredia, štátnych inštitúcií, odborníkov z oblasti urbanizmu, environmentálnej udržateľnosti, energetiky, stavebníctva, sociálnej politiky či mestských poslancov.



"Členovia pracovnej skupiny sa budú stretávať dva- až trikrát do mesiaca. Počas odborných diskusií budú formovať návrhy a odporúčania týkajúce sa tvorby programu rozvoja bývania. Stretnutia chceme realizovať v otvorenej a konštruktívnej atmosfére s cieľom získať čo najširšie spektrum názorov a podnetov," dodala Kariková.



Ďalší aktéri z odbornej verejnosti, ktorých sa téma bývania týka a majú záujem byť súčasťou pracovnej skupiny, môžu kontaktovať magistrát do 15. januára.